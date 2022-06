Le OnePlus Nord CE 2 profite d’une belle baisse de prix sur Cdiscount

Le OnePlus Nord CE 2 propose la bonne formule pour séduire le grand public : un smartphone avec un bel écran qui a du répondant et se charge rapidement pour un prix contenu. Aujourd’hui en promotion, il passe de 369 euros à 309 euros.

Le OnePlus Nord CE 2 propose une expérience complète et assez équilibrée qui saura satisfaire les utilisateurs en quête d’un smartphone efficace au quotidien sans se ruiner. La marque chinoise ajoute quelques fonctions et peaufine sa formule en intégrant un SoC plus performant et une charge rapide plus efficace. Le OnePlus Nord CE 2 propose des caractéristiques prometteuses, et dont le prix est aujourd’hui plus abordable grâce à cette remise de plus de 15 %.

Le OnePlus Nord CE 2 en quelques mots

Un bel écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 90 Hz

Un processeur solide : Dimensity 900

La puissance de sa charge rapide : 65 W

Le OnePlus Nord CE 2 est disponible depuis quelques mois à 369 euros, mais en ce moment il est disponible en promotion à 309 euros sur le site Cdiscount soit 60 euros de remise immédiate.

Retrouvez le OnePlus Nord CE 2 (bleu) à 309 € sur Cdiscount

Un smartphone bien fini

Avec sa gamme Nord CE, OnePlus souhaite séduire un large public en proposant un smartphone équilibré sans trop de concessions. C’est pourquoi la deuxième génération embarque une dalle AMOLED pour jouir d’un bon contraste. Sa diagonale de 6,43 pouces est très agréable pour les yeux avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Au dos le smartphone laisse apparaître un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels, pour offrir de beaux clichés. Dans l’ensemble, seul le capteur principal se révèle efficace pour offrir de beaux clichés. C’est dans la polyvalence photo que ses limites se font ressentir. Vous obtiendrez tout de même des photos satisfaisantes pour prendre en photo votre grand-mère souffler ses bougies par exemple, mais n’éteignez pas la lumière, la qualité n’est pas au rendez-vous.

Une fiche technique équilibrée

Pour les performances, le OnePlus Nord CE 2 s’appuie sur une puce de MediaTek, le Dimensity 900 associé à 8 Go de RAM. Cette configuration offre des performances satisfaisantes au quotidien, pas d’inquiétudes à avoir sur les tâches classiques. Sur les jeux 3D, il y a forcément quelques concessions à faire notamment au niveau des graphismes. Le téléphone s’accompagne de l’interface d’OxygenOS 11 qui reprend celle d’Oppo. En revanche il ne tourne pas nativement sur Android 12. Sachez qu’il est compatible avec le réseau 5G.

Et enfin, pour profiter pleinement des atouts de ce Nord CE 2, ce dernier embarque une batterie de 4 500 mAh. Le smartphone de OnePlus peut tenir aisément le long de la journée et se montre très correct, sans être un grand marathonien. Sa vraie force du réside dans la puissance de sa charge rapide de 65 W. Concrètement, on passe de 1 à 75 % de batterie en seulement 20 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE 2 5G.

