Crucial P5 Plus : ce SSD M.2 de 1 To est le moins cher pour la PS5

Les SSD NVMe voient progressivement leur prix baisser et c'est une bonne nouvelle surtout pour les détenteurs de PS5. Actuellement, le SSD de Crucial avec 1 To de stockage est à 109,99 euros contre 172,79 euros.

Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente pour pallier au manque de stockage de la PS5. Aujourd’hui, le moment est tout choisi pour investir dedans puisque l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, est actuellement disponible avec plus de 60 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

L’essentiel à retenir de ce SSD

Il propose des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Il offre une quantité de stockage de 1 To

Compatible PS5 et PC avec port PCIe 4.0

Au lieu d’un prix barré à 172,79 euros, le SSD Crucial P5 Plus avec 1 To de stockage tombe à 109,99 euros seulement sur Amazon. C’est actuellement le prix le bas constaté sur le site. D’ailleurs, pensez à prendre un dissipateur thermique pour maximiser les performances.

Un SSD idéal pour les gamers sur PS5

Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la PlayStation 5. C’est un SSD PCIe 4.0 NVMe qui offre des débits de transfert interne de 6 600 Mo/s en lecture, et de 5 000 Mo/s en écriture. Ce qui est largement suffisant, car Sony recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5500 Mo/s. Seul bémol, il n’est pas équipé d’un système de dissipation de chaleur… Sans cette structure de refroidissement, la console va vite surchauffer, il faudra donc le prendre séparément. Sachez qu’il dispose tout même d’une protection thermique adaptative.

Il sera très utile pour apporter plus de stockage sur votre console, assez limité en espace, grâce à sa capacité de stockage conséquente de 1 To. Quant à l’installation, il faudra s’équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Vous pouvez retrouver notre article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème notre article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Mais aussi ceux sur PC

Bien entendu ce SSD NVMe fonctionne aussi bien sur PC. Son format est très apprécié pour son côté pratique et facile lors de l’installation sur PC. Contrairement aux SSD classiques, il faut tout simplement le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

Avec les vitesses de transferts citées précédemment, ce SSD va aussi bien booster les performances de votre PC, que d’accélérer les temps de chargements des jeux PC. Et grâce à la solution DirectStorage de Microsoft, ce SSD va profiter de plusieurs avantages, à savoir : accélérer et même d’éliminer les temps de chargement des jeux PC. Cette API permet d’envoyer des données directement vers le SSD NVMe à la carte graphique, en sautant le processeur et en tirant ainsi parti des vitesses permises par les protocoles PCIe 3.0 ou PCIe 4.0, selon le système.

Quelle solution choisir pour votre PS5 ?

Pour ne plus manquer d’espace de stockage sur votre console next-gen, ajoutez-lui un SSD interne ou un disque externe pour ne plus jamais avoir à supprimer de titres. Pour vous aider dans votre choix, nous vous invitons à consulter notre guide sur quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.