La solution magique de Microsoft qui promet d’accélérer et même d’éliminer les temps de chargement des jeux PC

Microsoft a enfin lancé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité Windows qui promet d'accélérer et même d'éliminer les temps de chargement des jeux PC.

Cela fait un an que Microsoft n’a pas parlé de son intention d’apporter DirectStorage sur les OS Windows 10 et Windows 11. Cependant, l’API finale est là, elle promet d’accélérer les temps de chargement de tous les jeux PC compatibles.

DirectStorage, c’est la solution magique de la Xbox Series X qui permet de profiter des performances optimales des SSD. Avec le kit de développement logiciel pour DirectStorage, les éditeurs de jeux peuvent commencer à intégrer la technologie dans leurs derniers titres. « À partir d’aujourd’hui, les jeux Windows peuvent être livrés avec DirectStorage » a ainsi déclaré Microsoft.

Cette version publique du SDK ouvre une nouvelle ère de temps de chargement rapides et de mondes détaillés dans les jeux PC en permettant aux développeurs d’utiliser plus pleinement la vitesse des derniers périphériques de stockage.

DirectStorage sera pris en charge sur les systèmes d’exploitation Windows 10 et 11, et Microsoft affirme que vous « pourrez voir des avantages sur tout type de périphérique de stockage » lors de son utilisation. Cela dit, la firme de Redmond recommande explicitement de mettre à jour votre PC vers Windows 11 et de l’associer à l’un des meilleurs SSD dotés de la technologie NVMe, afin de tirer le meilleur parti de l’API.

Comment fonctionne DirectStorage ?

Cette API devrait améliorer le gameplay en apportant du chargement instantané et en permettant de créer des paysages virtuels plus vivants. Son fonctionnement est simple, l’API permet d’envoyer des données directement d’un SSD NVMe à la carte graphique, en sautant le processeur et en tirant ainsi parti des vitesses permises par les protocoles PCIe 3.0 ou PCIe 4.0, selon le système.

Pour le moment, il n’y a pas de jeux compatibles. Cependant, cela devrait arriver vite, AMD a prévu de faire la démonstration de la technologie sur le futur jeu Forspoken. Cette démo aura lieu à la GDC 2022 courant mars.

