À moitié prix, ce petit SSD est idéal pour booster les performances de votre PC

Les SSD internes de la marque PNY sont de bonnes références que l'on recommande chaudement, d'autant plus avec une baisse de prix. En ce moment, le modèle CS900 avec 120 Go de stockage est en promotion à moins de 15 euros sur Amazon.

Pour booster son PC, il n’y a pas forcément besoin d’investir dans un SSD avec une grande capacité de stockage. Le modèle CS900 de PNY est un petit SSD de 120 Go qui suffit à installer son système d’exploitation, et améliorer les performances de votre PC le tout pour un petit prix. Aujourd’hui, il coûte seulement 15 euros grâce à cette remise de 50 %.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD

Avec des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Simple à installer

Avec un prix barré de 29,99 euros, le SSD PNY CS900 de 120 Go est désormais disponible en promotion à seulement 14,90 euros sur Amazon.

Pour booster votre PC à petit prix

Comme la plupart des SSD, celui de PNY opte pour le format 2,5 pouces classique. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir.

Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. C’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un HDD classique. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits — même si ce SSD est davantage recommandé pour une utilisation liée à la bureautique.

Une solution durable

C’est bien connu, les SSD sont plus résistants que les disques durs traditionnels et le CS900 n’échappe pas à la règle. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le SSD interne de PNY est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Enfin, doté d’une capacité de stockage de seulement 120 Go, ce SSD vous offre un petit espace supplémentaire sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des applications et des logiciels.

