Ouvrir un compte bancaire chez Fortuneo peut vous rapporter jusqu’à 150 €

Fortuneo Banque, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a la solution pour attirer de nouveaux clients : cette banque en ligne offre actuellement jusqu'à 150 euros pour toute première ouverture d'un compte avec une carte bancaire éligible. Et ce, jusqu'au 29 juin 2022.

Aujourd’hui, le marché des néobanques est plutôt bien fourni. Pour se démarquer de ses concurrents, chaque banque en ligne cherche donc des moyens pour attirer de nouveaux clients dans ses rangs. Et cela passe forcément par des offres alléchantes. La dernière en date est celle de Fortuneo Banque, qui propose d’obtenir jusqu’à 150 euros de prime à l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte éligible. Une offre qui est limitée dans le temps.

Qu’a-t-on avec un compte chez Fortuneo ?

Une carte gratuite à partir d’un paiement par mois

Un suivi des dépenses en temps réel grâce à leur affichage instantané

Et pas de frais sur les paiements et retraits par carte bancaire

Fortuneo propose donc une offre permettant d’obtenir une prime qui peut atteindre 150 euros pour l’ouverture d’un compte. Cette offre, uniquement destinée aux nouveaux clients de la banque en ligne, est valable jusqu’au 29 juin 2022. Lors de l’inscription, il faudra simplement choisir la Fosfo Mastercard ou la Gold Mastercard et renseigner le code promo « FTNJUIN » pour bénéficier de cette prime.

Une banque en ligne avec de nombreux avantages

Fortuneo Banque peut se vanter d’avoir une solide expérience dans le milieu des banques en ligne. Elle a en plus l’avantage d’être une filiale du groupe Crédit Agricole, qui lui permet de proposer des services et compétences que les banques traditionnelles proposent déjà de leur côté. Et si Fortuneo s’adressait initialement à une clientèle plutôt aisée, cette néobanque s’est peu à peu ouverte à une audience plus large, grâce notamment à ses offres Fosfo, plus accessibles, et qui ne requièrent en plus aucune condition d’entrée particulière.

Concernant les prix, Fortuneo Banque propose une tenue de compte gratuite si vous utilisez la carte bancaire au moins une fois par mois. Sinon, les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie. Justement, les cartes bancaires éligibles dans l’offre présentée ici sont la Fosfo Mastercard et la Gold Mastercard. La première est accessible sans condition de revenu. En revanche, pour mettre la main sur la seconde, il vous faudra justifier d’au moins 1 800 € de revenus nets mensuels. Les deux cartes ne vous demanderont par ailleurs aucun frais sur tous vos paiements et retraits partout dans le monde, ni aucun frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères.

Le suivi des dépenses en temps réel, grâce à l’affichage instantané de toutes vos opérations, sera également de la partie pour vous permettre de surveiller l’état de votre compte. De plus, les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme. Vous profiterez ainsi de diverses garanties comme l’assurance annulation/interruption de billets d’avion ou le remboursement complet en cas vol et dommages d’un véhicule de location à l’étranger.

Une application ergonomique et pratique à utiliser

Grâce aux améliorations qui ont été apportées ces dernières années, l’application de Fortuneo Banque est beaucoup plus agréable à utiliser. Elle nous permet par exemple de visualiser les transactions en direct, d’effectuer des virements instantanés ou encore de créer des cartes virtuelles. La sécurité est également au cœur de l’expérience avec la possibilité de programmer la déconnexion automatique, en précisant le délai de déconnexion après inactivité, ou de se déconnecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan. Enfin, elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin.

Fortuneo - Banque & Bourse Télécharger Fortuneo - Banque & Bourse gratuitement APK

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Lors de votre inscription, vous devrez tout d’abord remplir un formulaire. Ensuite, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 29 juin 2022 en renseignant le code promo « FTNJUIN ». Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Notez que, quelle que soit la carte bancaire choisie, vous devrez effectuer 5 paiements par carte avant le 4 septembre 2022 pour bénéficier de l’offre. Ensuite, vous pourrez recevoir 70 euros si vous avez choisi la Fosfo Mastercard, et 150 euros si vous avez opté pour la Gold Mastercard. L’argent sera directement versé sur votre compte Fortuneo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres que proposent les banques en ligne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

