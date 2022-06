Pratique et pas cher, ce Chromebook est en promotion à moins de 200 €

Les Chromebook sont encore aujourd'hui de très bonnes alternatives aux PC portables standard sous Windows, notamment grâce à la praticité de Chrome OS. Le modèle CB314-002 de Packard Bell est une référence très intéressante pour ce qu'elle propose, mais aussi pour son prix, qui passe de 319 euros à seulement 199 euros chez Boulanger.

Dotés d’une interface peu gourmande en énergie, les Chromebook ont de nombreuses fonctionnalités bien pratiques au quotidien. Ils se destinent en particulier aux personnes souhaitant une machine simple et facile à utiliser. Le principal atout de ces machines est sans conteste leur système d’exploitation, Chrome OS, qui place le navigateur web du même nom au centre de l’expérience. Aujourd’hui, il est fréquent de trouver des références très abordables, comme le Packard Bell CB314-002 dont le prix descend actuellement sous les 200 euros.

Les points essentiels de ce Chromebook Packard Bell

Une dalle tactile de 14 pouces

Un système d’exploitation ergonomique avec ChromeOS

Une bonne autonomie

Au lieu de 319 euros, le Chromebook Packard Bell CB314-002 est désormais disponible à 199 euros chez Boulanger.

Léger et facile à transporter

Le Chromebook Packard Bell CB314-002 embarque un écran tactile HD de 14 pouces, avec des bordures plutôt fines sur les côtés. En revanche, contrairement à de nombreux Chromebook aujourd’hui, il ne dispose pas de charnière qui pourrait le transformer en tablette : on aura donc droit à un PC portable standard. Mais l’un de ces principaux atouts, c’est sa légèreté : ce Chromebook ne pèse que 1,5 kg. Avec ses 1,97 cm d’épaisseur, on pourra donc profiter d’un format compact qui facilitera grandement son transport.

Concernant sa capacité de stockage, elle peut paraître insuffisante avec seulement 32 Go de stockage en eMMC, mais c’est juste ce qu’il faut si vous n’avez pas besoin de sauvegarder des fichiers volumineux, surtout que le système d’exploitation de Google occupe peu d’espace. En cas de besoin, vous pourrez insérer une carte SD pour augmenter la mémoire interne ou brancher un disque dur externe sur l’un des deux ports USB. Pour le reste de la connectique, on retrouve également un port USB-C et une prise casque.

ChromeOS, le principal point fort

Là où les Chromebook se démarquent de la concurrence, c’est au niveau de leur système d’exploitation, ChromeOS. Celui-ci offre d’abord une grande simplicité d’utilisation et une belle fluidité. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, seront directement intégrées dans la machine. Vous pourrez également avoir accès aux applications de streaming vidéo (Netflix, Prime Video…) ou musical (Spotify, par exemple).

Le fait que ChromeOS ne demande pas beaucoup de ressources pour fonctionner correctement, et qu’il apporte une grande rapidité au quotidien, permet aussi de ne pas trop se soucier d’avoir un processeur moins performant. Ici, par exemple, le modèle de Packard Bell intègre un Intel Celeron N4000, épaulé par 4 Go de mémoire vive, qui n’est pas la puce la plus puissante pour faire tourner un PC portable. En revanche, cela sera suffisant pour faire tourner des tâches peu gourmandes et surtout simples, comme de la navigation web ou du traitement de texte. L’autonomie ne sera pas en reste pour faire fonctionner tout cela : la marque annonce pas moins de 12 heures d’utilisation.

Les meilleurs Chromebook du moment

Si vous souhaitez découvrir d’autres références intégrant le même système d’exploitation, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.