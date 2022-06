Dyson V11 Total Clean : cet aspirateur balai perd 150 € avant les soldes

Marre de devoir sortir le gros aspirateur du placard ? Il est peut-être temps d'investir dans un nouvel appareil. Et quoi de mieux que d'investir dans un Dyson surtout quand le modèle V11 Total Clean passe de 649 à 499 euros.

Sur les marchés des aspirateurs à balais, Dyson est assurément la référence dans ce domaine. La marque anglaise propose des appareils performants, pratiques et durables. Les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent boucler la corvée de l’aspiration au plus vite. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’en ce moment le Dyson V11 Total clean profite de 23 % de réduction pour s’afficher à un prix plus abordable.

Le Dyson V11 Total clean en quelques mots

L’expertise de Dyson

Un aspirateur puissant 2-en-1

Nettoie efficacement les sols

Une autonomie de 60 minutes

Au lieu d’un prix barré à 649 euros, le balai aspirateur Dyson V11 Total Clean profite de 23 % de réduction et tombe à 499 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty. Une économie de 150 euros sur la facture, ce n’est pas négligeable pour un produit de cette marque.

Une utilisation simple et pratique

Le Dyson V11 Total Clean reprend la conception et le format stick qui lui donne son style reconnaissable entre tous. Comme d’autres modèles de la marque, il offre une grande polyvalence grâce à l’absence de fil et de sac. Son format le rend très maniable, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Inutile de brancher une prise pour le démarrer : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause.

Il a l’avantage d’être léger afin d’être moins pénible à déplacer entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges ou entre les coussins de votre canapé. Il propose un écran LCD sur son dessus, qui se révèle vraiment pratique pour consulter en temps réel le niveau de batterie, ou encore vous alerter quand il faut vider le bac à poussière.

Puissant pour éliminer les saletés

Concernant les performances de la bête, elles seront bel et bien au rendez-vous. On a droit à trois modes de vitesse adaptés pour chaque nettoyage, des rouleaux dotés d’une conception idéale pour capturer les grosses saletés comme les plus fines, un moteur capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute, ainsi qu’une excellente filtration des poussières. Le tout est couplé à un bruit minime par rapport à d’autres aspirateurs.

Un système de filtration est également de la partie afin de limiter la propagation des allergènes lors de l’aspiration ou le vidage du bac de poussière, qui dispose d’ailleurs d’un système d’éjection plus hygiénique que ses prédécesseurs.

Quant à l’autonomie, vous pourrez passer l’aspirateur pendant 60 minutes avec le mode éco, ce qui laissera largement le temps pour se débarrasser de toute la poussière et autres. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur.

