RED propose sa box fibre à seulement 13 €/mois pour les clients Prixtel

Vous venez de souscrire à un forfait pas cher chez Prixtel ? Que diriez-vous de faire de même avec votre box internet ? RED by SFR propose en ce moment un prix spécial pour les clients Prixtel : 13 euros par mois pour sa fibre THD.

L’offre intéressante du moment du côté des box internet, c’est chez RED by SFR qu’on la trouve. L’opérateur vert s’est associé à l’opérateur mobile Low Cost nommé Prixtel afin proposer sa box fibre THD à un prix préférentiel très intéressant. Seule condition pour en disposer : être déjà client mobile chez Prixtel.

Que propose cette offre Red by SFR x Prixtel ?

La fibre THD jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi

Des appels vers les fixes et mobiles illimités vers 100 destinations

35 chaînes TV avec un décodeur 4K UHD en option.

Jusqu’au 14 juillet 2022, l’offre Triple Play fibre RED by SFR est à seulement 13 euros par mois uniquement pour les clients Prixtel disposant d’un forfait mobile chez cet opérateur.

Si vous n’êtes pas clients chez Prixtel, vous pouvez consulter les offres du moment chez cet opérateur. Vous pouvez notamment bénéficier d’un forfait 4G de 70 Go à 7,99 euros par mois pendant un an ou d’un forfait 5G de 130 Go à 12,99 euros par mois. Tout fonctionne sous le réseau mobile de SFR.

La fibre SFR et les offres qui vont avec

En plus d’un petit prix grâce à cette opération spéciale, l’abonnement à la fibre RED by SFR, c’est un accès illimité à Internet avec un débit en téléchargement allant jusqu’à 1 Gb/s et un débit en envoi de 700 Mb/s avec la fibre. En THD le débit descendant reste le même, mais tombe à 500 Mb/s en débit montant. L’attribution du réseau est décidée en fonction de votre éligibilité et de votre localité. Dans tous les cas, vous disposez d’un routeur compatible Wi-Fi 5 avec 10Go de stockage cloud inclus dans l’offre.

Côté appels, le numéro fixe attribué permet d’avoir accès à 100 destinations depuis la France. Vous pouvez opter pour l’option appels illimités gratuitement afin d’obtenir les appels aussi vers les numéros mobiles. Vous pouvez même conserver votre numéro fixe actuel en en faisant la demande lors de l’inscription. Si vous souhaitez débloquer les appels vers les fixes et mobiles à l’étranger, une option de 5 euros de plus par mois est disponible.

Des options pour enrichir son expérience

Si l’offre de base ne comprend pas de décodeur TV, il est possible d’en obtenir un (compatible UHD 4K) pour seulement 29 euros. Vous profitez donc de 35 chaînes, dont les premières de la TNT, mais avec l’option à 3 euros de plus, vous pouvez bénéficier d’un total de 100 chaînes. Ces dernières sont aussi bien accessibles depuis votre TV via décodeur (achat en option), mais aussi sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec l’application RED TV.

Enfin, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en termes de débit, une option WiFi 6 pour 7 euros de plus par mois est disponible. Vous disposerez donc d’un routeur compatible avec la dernière norme de réseau sans-fil en plus d’un débit rehaussé à 2Gb/s avec la Fibre.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

