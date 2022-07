La trottinette premium de Ninebot devient plus accessible pour le Prime Day

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique, la Ninebot KickScooter MaxG30LE II présente de bons arguments pour vous faire craquer. D’autant plus qu'elle passe de 699 euros à 559 euros sur Amazon.

En dehors des trottinettes électriques de Xiaomi, le constructeur Ninebot Segway, l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine, propose de nombreuses références notables comme la MaxG30LE II. Cette trottinette offre jusqu’à 40 km d’autonomie, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur capable de gravir des côtes. Elle a de bons arguments à faire valoir, notamment son prix qui s’allège à l’occasion du Prime Day.

Ce qu’il faut retenir de la Max G30LE II de Segway

La qualité de fabrication

Le moteur puissant de 350 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

L’autonomie qui monte jusqu’à 40 km d’autonomie

Au lieu d’un prix barré à 699 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30LE II est désormais affichée en promotion à 559 euros sur Amazon, soit 140 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Ninebot Segway KickScooter Max G30LE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une trottinette assez lourde, mais avec un bon confort de conduite

La Ninebot Segway KickScooter Max G30LE II est à la fois élégante avec sa touche beige, sobre, mais surtout robuste. Grâce à sa certification IPX5 et IPX7 pour le moteur, elle est en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures. Les pneus de 10 pouces sont sans chambre à air afin d’éviter les crevaisons. Et malgré l’absence d’amortisseurs, les pneus absorbent bien les chocs pour un maximum de confort de conduite et de sécurité.

La sécurité est d’ailleurs de mise sur ce modèle puisqu’il a droit à un double système de freinage régénératif. La trottinette offre un bon confort grâce à son plateau large de 7 pouces, mais son poids affiche quand même 17,5 kilos sur la balance. Elle a toutefois doté d’un système pliable facile et rapide pour être facilement emmenée dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Puissante et endurante

Avec cette trottinette, vous aurez peu d’efforts à fournir grâce à son moteur d’une puissance de 350 W. Cela suffit à atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. La G30LE II peut également gravir des côtés jusqu’à 20 % d’inclinaison. Concernant la conduite, la trottinette est maniable et promet une belle stabilité, même si elle fait l’impasse sur les amortisseurs. Le système de freinage sera quant à lui très efficace.

C’est une trottinette électrique complète, avec 3 modes de conduite : éco, standard et sport. Vous pouvez facilement changer de mode via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

En parlant de batterie, le modèle G30LE II a le mérite de proposer une autonomie capable de monter jusqu’à 45 km. Cela dépendra de votre utilisation, car si vous roulez à la vitesse maximale tout en roulant sur des côtes, la trottinette ne risque pas de tenir aussi longtemps. Comptez donc plutôt entre 25 et 35 km d’autonomie. Une fois la nuit tombée vous pourrez compter sur une lumière LED haute luminosité intégrée de 2,5 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre test complet sur le Ninebot Segway KickScooter Max G30LE.

Lire aussi

Quelle trottinette électrique acheter en 2022 ?

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.