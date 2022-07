Le Xiaomi 12 doté d’un Snapdragon 8 Gen 1 n’est plus si cher grâce à cette offre

Le Xiaomi 12 est l'un des récents smartphones premium de la marque chinoise. Il embarque la puce la plus puissante de Qualcomm actuellement, et devient aujourd'hui le moins cher avec cette puissante configuration, puisque son prix passe de 899 euros au lancement à seulement 549 euros.

Les nouveaux smartphones premium de l’année 2022 embarquent quasi tous un Snapdragon 8 Gen 1, qui est en ce moment la puce la plus puissante de la sphère Android. Si la majorité des constructeurs vendent leurs fleurons aux alentours des 1 000 euros, ce n’est clairement pas le cas de Xiaomi qui propose aujourd’hui le sien, le 12, avec une réduction inédite de 350 euros chez un marchand populaire en France.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 12

Son écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 8 Gen 1

La charge filaire jusqu’à 67 W et sans fil en 50 W

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Xiaomi 12 est actuellement affiché en promotion à 649 euros chez Boulanger, mais une ODR de 100 euros permet maintenant d’obtenir ce smartphone premium à seulement 549 euros.

Une fiche technique premium

Si le design ne change pas fondamentalement par rapport à la génération précédente, le Xiaomi 12 opte pourtant pour un format bien plus compact que son prédécesseur grâce à une largeur de 69,9 mm (contre 74,6 mm sur le Mi 11) et un écran AMOLED de 6,28 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels (contre 6,8 pouces sur le Mi 11). Avec ça, la marque veut améliorer la prise en main de son smartphone premium, d’autant plus que le poids est aussi réduit de 16 grammes par rapport à l’ancien modèle. De plus, la dalle propose un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Pour le reste de sa fiche technique, Xiaomi ne fait pas de compromis et intègre le SoC le plus puissant de Qualcomm actuellement, le bien nommé Snapdragon 8 Gen 1, accompagné de 8 Go de RAM. Ce téléphone est donc très puissant, avec la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D que vous voulez et dans les conditions graphiques maximales, ainsi que d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G. Il tourne sous Android 12 et propose même des haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos.

Une partie photo un peu en retrait du Pro

Si le modèle Pro se met plus en avant par rapport au 12 classique avec un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels tous deux très bons, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, le Xiaomi 12 propose une composition un peu plus classique avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité est tout de même au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permet d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet. En ce qui concerne la caméra dédiée aux selfies, elle est de 32 mégapixels.

Le Xiaomi 12 offre enfin une autonomie d’une journée complète avec sa batterie de 4 500 mAh, mais pas plus. Concernant la recharge, on retrouve un bloc d’alimentation de 67 W dans la boîte, ce qui permet de récupérer la moitié de la batterie en moins de 30 minutes. La charge sans fil est évidemment de la partie, avec une puissance allant jusqu’à 50 W, ou 10 W en mode inversé.

