Apple TV 4K (2021) : la version 64 Go a droit à une petite réduction

Lancée en avril 2021, l’Apple TV 4K est une box TV qui a bénéficié d’un vrai coup de neuf par rapport à sa version antérieure, qui date quant à elle de 2017. Nouvelle télécommande, puce plus puissante, support du HDMI 2.1… Les améliorations ont été nombreuses, ce qui permet à ce boîtier de figurer dans notre top des meilleurs modèles pour connecter son téléviseur. Ce qui le rend encore plus recommandable, c’est bien son prix, qui profite d’une petite promotion sur sa version 64 Go.

Les points forts de l’Apple TV 4K 2021

Une télécommande améliorée

Compatible 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

HDMI 2.1 et 4K@120 ips

Une puissante puce A12 Bionic

Un boîtier similaire à l’ancienne version, mais une nouvelle télécommande

À première vue, le boîtier de l’Apple TV 4K n’a rien de révolutionnaire lorsque l’on se rappelle du modèle de 2017. La marque à la pomme a en effet décidé de conserver un boîtier noir en forme de cube, qui reste tout aussi sobre, minimaliste et élégant. En revanche, la télécommande qui l’accompagne a quant à elle fait peau neuve. Avec ses faux airs d’iPod, elle s’équipe désormais d’une surface tactile sur son bouton central. Le contrôle a aussi été amélioré pour qu’il soit plus fluide. De plus, cette Siri Remote a l’avantage d’avoir deux boutons bien pratiques, Power et Mute, qu’on ne pouvait pas trouver sur l’ancienne génération : ils vous permettent de n’utiliser qu’une seule télécommande pour allumer/éteindre votre téléviseur, ou bien couper le son. Siri pourra également être sollicité grâce au bouton prévu à cet effet, placé sur la tranche droite.

Une expérience utilisateur plus fluide et une belle puissance

Outre le nouveau design de la télécommande, l’Apple TV 4K s’accompagne aussi de quelques améliorations à retrouver au niveau de ses performances. Le boîtier est par exemple équipé d’une puce A12 Bionic, qui vient remplacer la puce A10X antérieure. S’il ne s’agit pas du processeur le plus puissant de la firme californienne, les performances seront bel et bien meilleures. Ce n’est pas tout, puisque l’Apple TV 4K regorge aussi de compatibilités pour vous proposer une expérience toujours plus poussée et agréable. La box TV assure ainsi l’affichage des vidéos en 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) jusqu’à 60 images par seconde, ce qui nous permet de profiter d’images nettes et bien détaillées. Le Dolby Vision, HDR10 ainsi que le Dolby Atmos côté son seront aussi de la partie.

Parmi les autres fonctionnalités présentes, on pourra aussi compter sur la présence du support du HDMI 2.1, qui permet donc l’affichage de 120 images par seconde en 4K, mais aussi l’apparition d’une calibration du téléviseur qui exploite le capteur de luminosité ambiante de l’iPhone.

Une interface toujours aussi intuitive

L’Apple TV 4K s’accompagne évidemment de l’interface Apple tvOS, qui répondra à chaque besoin. L’application TV fait ici office d’interface unifiée pour accéder aux programmes des chaînes TV ou services de VOD/SVOD, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’ouvrir une à une chaque application, et, bien sûr, les applications de streaming phare seront intégrées. Concernant la partie gaming, malgré l’existence d’Apple Arcade, l’Apple TV 4K ne fait pas pour autant office de console de jeu, même si quelques titres intéressants pourront être lancés.

