À moins de 120 €, cet écran PC 24 pouces de chez Dell est un très bon deal

Si vous cherchez un nouvel écran pour travailler et/ou pour faire tourner quelques jeux sans trop dépenser, le moniteur Dell S2421NX dispose d'une fiche technique qui pourrait bien vous convenir. Avec sa dalle de 24 pouces rafraîchie à 75 Hz, le confort sera de mise. Le tout, pour 119 euros au lieu de 189 euros sur Amazon.

Il est parfois plus judicieux de penser « polyvalence » au moment de l’achat d’un nouvel écran PC. Par exemple, le moniteur Dell S2421NX peut tout aussi bien faire office d’écran de travail et d’écran gaming, pour faire tourner quelques jeux occasionnellement. Avec sa dalle de 24 pouces, son taux de rafraîchissement de 75 Hz et sa compatibilité avec AMD FreeSync, il réunit plusieurs critères plutôt intéressants, pour un prix très contenu puisqu’il profite d’une promotion de 70 euros actuellement.

Les points forts du moniteur Dell S2421NX

Un écran Full HD de 24 pouces

Une dalle 75 Hz + 4 ms

Avec AMD FreeSync

Initialement affiché à 189,99 euros, le moniteur Dell S2421NX est désormais disponible à 119,99 euros sur Amazon.

Un écran qui assure un bon confort visuel

Le moniteur Dell S2421NX a beau afficher un prix contenu, ses finitions sont tout de même maîtrisées, avec un dos légèrement texturé plutôt élégant et, surtout, des bordures d’écran fines, voire invisibles sur le haut et sur les côtés. Mais le design ne fait évidemment pas tout : cet écran assure aussi un bon confort visuel grâce à sa dalle sans scintillement, sans oublier la technologie ComfortView, qui réduit les émissions de lumière bleue nocive pour les yeux. De plus, l’inclinaison de l’écran est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant son bureau.

Une dalle de qualité, pour le télétravail et le jeu

S’agissant de l’écran plus précisément, celui-ci mesure 24 pouces, soit une taille idéale pour visualiser clairement ce qui y est affiché. Il embarque une dalle IPS Full HD (1920×1080) qui promet donc une bonne qualité d’affichage. Elle est également rafraîchie à 75 Hz, ce qui promet une plutôt bonne fluidité d’image, même si le résultat sera naturellement inférieur à celui que proposent les dalles à 144 Hz, voire plus. Si ces dernières sont beaucoup plus adaptées au gaming, la dalle de 75 Hz assure tout de même de bons résultats pour les joueuses et joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux. À noter aussi que le taux de rafraîchissement de 75 Hz reste supérieur à celui de la majorité des écrans destinés à la bureautique, qui sont pour la plupart en 60 Hz. Autrement, on pourra aussi compter sur la présence de la technologie AMD FreeSync, qui se chargera de diminuer le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades durant vos parties, ainsi que sur un taux de réponse de 4 ms.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, le moniteur Dell S2421NX intègre trois ports HDMI et une sortie audio. Vous pourrez donc connecter d’autres périphériques, comme un écran supplémentaire, pour compléter votre installation.

Des moniteurs pour bien travailler

Si vous souhaitez découvrir d’autres alternatives au Dell S2421NX, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

