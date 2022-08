L’Apple MacBook Air avec la puce M2 profite déjà d’une petite réduction

Pour son nouveau MacBook Air M2, Apple a misé sur quelques améliorations notables. Pour profiter de cette nouvelle génération d'ultraportable de la marque, le moment est tout choisi puisque ce modèle déjà convoité bénéficie d'une petite réduction du côté d'Ubaldi, qui le propose actuellement à 1 429 euros au lieu de 1 499 euros.

C’est lors de la dernière WWDC, la conférence annuelle des développeurs, qu’Apple a décidé de présenter son tout nouveau MacBook Air, évidemment doté de la puce M2. Et ce nouvel ultraportable apporte avec lui des améliorations plutôt étonnantes, notamment au niveau de son design, qui change enfin après de nombreuses années sans évolution majeure. Les performances, elles, sont bien sûr toujours au rendez-vous. Si cette récente référence vient tout juste d’arriver sur le marché, elle n’échappe pourtant pas aux promotions, comme c’est le cas actuellement.

Les points forts du MacBook Air M2

Un design optimisé

Un excellent écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées

Un ultraportable toujours aussi silencieux

Lancé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 d’Apple est en ce moment affiché à 1 429 euros chez Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Air M2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design tout neuf pour le nouveau MacBook

2022 est l’année du changement pour Apple, en particulier en ce qui concerne son célèbre MacBook Air. En effet, la version dotée de la puce M2 bénéficie d’un nouveau design après plusieurs années sans changement majeur. Ainsi, le MacBook Air M2 profite d’une nouvelle forme plus moderne : bords amoindris autour de l’écran, apparition de l’encoche, nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… De petites améliorations qui suffisent à transformer cet ultraportable. Notons aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les finitions très soignées qui caractérisent tous les produits signés Apple. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable.

Un écran LCD d’une grande qualité

Apple ne s’est toujours pas décidé à miser sur de l’OLED, voire du mini-LED, mais l’écran que renferme le MacBook Air 2022 ne manque pas pour autant d’atouts. L’ultraportable intègre donc un nouvel écran « Liquid Retina » (soit LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 2 560 x 1 664 pixels. Malgré la petite encoche qui vient s’immiscer sur le haut de la dalle, l’écran est très agréable à utiliser, aussi bien dans les conditions de faible luminosité, qu’avec un éclairage externe un peu fort. Toutefois, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

Les performances boostées par la puce M2

Son nom a été intégré dans l’appellation de ce nouveau MacBook Air, et pour cause : la puce M2 est un élément central de cette référence d’ultraportable. Après deux ans passés en étant propulsé par la puce M1, le MacBook Air a donc désormais droit à ce processeur puissant, dont l’une des principales nouveautés est le passage à un GPU plus imposant qui peut monter à 10 cœurs. Globalement, le MacBook Air M2 profite de gains de performance notables par rapport à la version précédente : il fera tourner sans problème les tâches standards comme la navigation web, la consultation de contenus divers ou encore des travaux de bureautique. Sans surprise, ce modèle ne sera pas vraiment adapté pour les tâches plus gourmandes comme le montage vidéo ou encore la retouche photo exigeante, des usages qui nécessitent une machine plus puissante, comme le MacBook Pro.

Niveau autonomie, le MacBook Air M2 intègre une batterie de 52,6 Wh, un volume dans les standards sur le marché sur ce type de produits. L’autonomie s’est révélée, durant notre test, plutôt impressionnante. En veille, vous pouvez par exemple laisser le MacBook loin d’une prise pendant plusieurs nuits et toujours rester au même niveau de batterie. À l’usage, le MacBook Air M2 affiche une excellente endurance, tant qu’il n’est pas poussé dans ses retranchements : si de nombreux onglets sont ouverts, la machine chauffera naturellement plus, ce qui entraînera une baisse plus rapide de l’autonomie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

Le meilleur des Mac d’Apple

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui vous conseille quel MacBook ou Mac choisir en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.