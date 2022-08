Le OnePlus 9 Pro est en cours de déstockage sur le site officiel de la marque

Maintenant que le OnePlus 10 Pro est disponible partout en France, la marque peut maintenant proposer de gros rabais sur son ancien smartphone premium, le 9 Pro. Comme c'est le cas aujourd'hui, où ce dernier voit son prix passer de 919 euros à seulement 619 euros sur le site officiel de la marque.

Le OnePlus 9 Pro est un ancien smartphone premium qui ne manque pas d’atouts encore aujourd’hui, notamment grâce à son écran de toute beauté, ses performances élevées ou encore ses systèmes de charge rapide très efficaces. Alors oui, le nouveau OnePlus 10 Pro fait encore mieux dans tous les domaines, mais ce n’est pas lui qui profite actuellement d’une remise immédiate de 300 euros sur le prix de base du téléphone.

L’essentiel du OnePlus 9 Pro

L’écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces en QHD+ à 120 Hz

La puissante puce Qualcomm Snapdragon 888

La charge filaire de 65 W et sans fil à 50 W

L’appareil photo signé Hasselblad

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 9 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 619 euros sur le site officiel du constructeur. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo TAKE9PRO avant de procéder au paiement de votre commande.

Tout est encore premium avec le OnePlus 9 pro

Le nouveau 10 Pro est une belle montée en gamme en améliorant toutes les caractéristiques de son prédécesseur, mais le OnePlus 9 Pro est tellement moins cher qu’avant qu’il est impossible pour nous de ne pas vous le recommander à ce prix. Surtout que tout est encore premium chez lui, à commencer par son superbe écran AMOLED de 6,7 pouces aux bords incurvés, affichant une définition QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement allant de 1 Hz à 120 Hz, donc adaptatif, sans oublier les spectres sRGB et Display P3, mais aussi la compatibilité HDR10+. C’est tout simplement l’une des meilleures dalles du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Pour continuer sur les caractéristiques haut de gamme, on peut évidemment mentionner l’intégration du surpuissant Snapdragon 888, ici épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR5. Ce n’est évidemment plus la configuration la plus puissante de Qualcomm, mais ce combo reste excellent pour convenir à tous les usages, notamment celui de faire tourner tous les jeux 3D du moment avec des graphismes poussés au maximum. L’expérience utilisateur est bien entendu parfaitement fluide, et d’autant plus agréable avec la nouvelle mise à jour de l’interface Oxygen OS basée sur Android 12. Qui dit premium, dit évidemment charge sans fil et le 9 Pro ne fait pas dans la dentelle avec un système à induction très efficace allant jusqu’à 50 W. Si vous préférez utiliser un bloc d’alimentation classique, la charge filaire est encore plus rapide puisqu’elle monte jusqu’à 65 W. Comptez respectivement 45 minutes pour l’une et 30 minutes pour l’autre pour faire passer le smartphone de 0 à 100 %.

Même la photo, grâce à Hasselblad

Si OnePlus a toujours été en retrait pour la photo par rapport à la concurrence, le 9 Pro a changé un peu la donne grâce à un partenariat noué avec l’entreprise Hasselblad, spécialisée dans ce domaine. Le module arrière du téléphone est doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un objectif téléphoto de 8 mégapixels et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels, qui est alors capable de prendre des clichés très détaillés, d’autant plus que la colorimétrie est cohérente entre les différents capteurs. Mention spéciale pour la mise au point très efficace, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour prétendre égaler un Samsung Galaxy S21 Ultra, par exemple. Toutefois, on lui reproche beaucoup moins tout ça avec une réduction de 300 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9 Pro.

