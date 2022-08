Asus Vivobook 15 : ce PC portable avec écran OLED est 200 € moins cher

Avec ce nouveau deal chez Asus, vous avez la possibilité d’obtenir un laptop puissant doté d’un écran OLED sans exploser son budget. La preuve en est avec ce Vivobook 15 OLED qui est actuellement moins cher en passant de 899,99 à 699,99 euros.

Asus souhaite convaincre un maximum de public à investir dans ses modèles avec la refonte de sa gamme Vivobook. Leur particularité ? Embarqué une dalle OLED, une configuration puissante tout en disposant d’un châssis fin et élégant, et cela, sans faire exploser son budget. Parfait donc pour celles et ceux qui ont un budget assez serré, d’autant plus que le modèle 15 OLED K513 profite en ce moment d’une réduction de 200 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Vivobook 15 d’Asus

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,80 kg

Le combo i5-1135G7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go (GPU Intel Iris Xe)

Affiché au prix de 899,99 euros, le Asus Vivobook 15 OLED K513 de 15 pouces est en ce moment à 699,99 euros.

Un laptop avec une dalle OLED à prix accessible

Si Asus a d’abord introduit la technologie OLED sur sa gamme la plus premium Zenbook, le constructeur taïwanais vient l’introduire sur sa gamme Vivobook pour un prix relativement plus abordable. Ainsi le modèle proposé dans ce bon plan, dispose d’un écran OLED, de 15,6 pouces au format 16:9 avec une définition Full HD 1920 x 1080 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour vos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Ce laptop offre non seulement une belle qualité d’image, mais également un beau design. En effet, le VivoBook 15 OLED présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un châssis gris mat qui respire la qualité. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,80 kg, ce PC portable est parfaitement adapté pour les utilisateurs les plus nomades. Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port USB 3.2 Gen 1 Type C, un port HDMI 1.4, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

De bonnes performances au quotidien

Toutefois, le VivoBook 15 OLED ne mise pas tout sur son écran. Il s’agit même d’un ultraportable très équilibré et taillé pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve sur ce modèle un processeur Intel Core i5-1135G7 quadcore cadencé à 3 GHz (boost jusqu’à 4,1 GHz), 16 Go de RAM au format DDR4 et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, le PC portable d’Asus est capable de lancer les applications en un clin d’œil. Que ce soit pour naviguer sur internet, travailler voire même jouer à des jeux peu gourmands, notamment grâce à la présence d’un chipset graphique Intel Iris Xe, qui pourra faire tourner correctement les jeux du moment en Full HD à plus de 30 images par seconde. Il profite même d’un sytème de refroidissement pour continuer d’assurer de bonnes performances.

Enfin, du point de vue de l’endurance, ce PC portable dispose d’une batterie de 42 Wh qui va permettre de le faire tenir pendant environ 7 à 8 heures en utilisation classique — cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

