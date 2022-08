Pour la rentrée, la Fibre d’Orange est offerte pendant les 2 premiers mois

Si vous venez d'aménager ou si votre logement vient tout juste d'être éligible à la fibre optique, il y a de fortes chances que vous soyez intéressés par la nouvelle offre de chez Orange. L'opérateur historique en France offre tout simplement 2 mois gratuits à n'importe quel abonnement à Interne que vous choisirez.

Orange prépare tranquillement la rentrée. Après une baisse tarifaire de l’offre Livebox la moins chère du catalogue, les prix sont maintenant revenus à la normale, soit 22,99 euros par mois pour le premier palier. Cependant, l’opérateur enchaine avec une nouvelle promotion, qui consiste à offrir les deux premiers mois d’abonnement aux nouveaux clients qui souscriront à une ligne ADSL ou Fibre.

Que propose Orange ?

Une ligne fixe avec les appels illimités, même à l’étranger

Des débits allant de 500 Mbit/s à 2 Gbit/s selon l’offre

Un décodeur TV 4K avec 140 chaînes TV

Jusqu’au 5 octobre 2022, Orange propose de vous rembourser vos deux premiers mois d’abonnement à une offre Livebox, Livebox Up ou Livebox Max en fibre ou ADSL. Pour cela, il suffit de remplir ce formulaire après votre inscription et votre remboursement différé interviendra à partir de votre 2e ou 3e facture après validation de votre demande par Orange.

Vous serez facturé 119 euros si le déplacement d’un technicien est nécessaire pour raccorder votre logement. Comptez également les frais d’activation lié au décodeur TV, qui s’élève à 40 euros. Enfin, Orange s’engage à vous rembourser jusqu’à 150 euros pour les frais de résiliation chez votre opérateur actuel.

Que propose l’offre Livebox ?

L’offre Livebox classique propose l’essentiel pour un prix contenu, à savoir 22,99 euros par mois pendant un an, puis 41,99 euros par mois après la période d’engagement. Vous aurez une ligne fixe avec les appels illimités vers la France et plus de 110 destinations en Europe/DOM, ainsi qu’un décodeur TV en 4K avec 140 chaînes incluses. La Livebox 5 permet des débits allants jusqu’à 2 Gbit/s, mais cette offre ne vous donnera accès qu’à 500 Mbit/s, ce qui est déjà très rapide pour la plupart des usages.

Que propose l’offre Livebox Up ?

L’offre Livebox Up permet de monter en gamme pour quelques euros de plus que la précédente, à savoir 29,99 euros par mois, puis 49,99 euros, avec les mêmes conditions que précédemment. Vous aurez aussi une ligne fixe, mais vous pouvez ici ajouter en illimités les appels vers les fixes et les mobiles des USA et du Canada. Le décodeur TV 4K est toujours de la partie, mais vous aurez cette fois-ci la possibilité d’enregistrer jusqu’à 100h de programmes (option sur demande). En ce qui concerne les débits, vous ne serez pas bridé avec la Livebox 5, puisqu’elle ira au maximum de ses capacités avec 2 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi.

Que propose l’offre Livebox Max ?

L’offre Livebox Max propose tout ce qui se fait de mieux chez Orange, pour un prix de 34,99 euros par mois pendant un an, puis 54,99 euros par mois après l’engagement d’un an. On retrouve les mêmes conditions pour les appels et la TV, sauf que l’enregistrement de programmes passe à 300h et que vous aurez accès au Replay Max, incluant MYTF1 et 6Play. Le gros avantage de cette offre, c’est l’acquisition de la nouvelle Livebox 6 qui offre de meilleurs débits, 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi, et surtout la technologie Wi-Fi 6 pour un réseau sans fil presque sans perte.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main de la Livebox 6 pour en savoir plus sur la nouvelle box Internet d’Orange.

