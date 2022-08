Ce puissant chargeur USB-C (165W) en promotion peut charger 4 appareils en même temps

On a tous connu la galère de devoir brancher plusieurs chargeurs par manque de compatibilité de ses appareils. Ce chargeur 165 W USB-C de chez Satechi est la solution à ce problème, surtout avec un prix moindre : 93,74 euros au lieu de 124,99 euros.

En télétravail ou même au bureau, il n’est pas rare de se retrouver avec plusieurs appareils en fonctionnement comme un PC portable, son smartphone, une tablette ou autre. C’est d’ailleurs souvent un casse-tête de pouvoir les charger tous simultanément avec les bons chargeurs compatibles. La solution est donc toute trouvée avec ce chargeur de la marque Satechi délivrant jusqu’à 165 W de puissance et pouvant charger jusqu’à quatre appareils en USB-C. Il bénéficie en ce moment de 25 % de réduction sur son prix habituel.

Ce qu’il faut savoir sur ce puissant chargeur de Satechi

Un format compact avec un stand pour le placer sur un bureau

Jusqu’à 165 W de puissance pour charger 4 appareils

Avec interface USB Type-C

Sorti à 259 euros puis affiché par la suite à un prix barré de 124,99 euros, le chargeur 165 W de Satechi est aujourd’hui trouvable à seulement 93,74 euros sur Amazon.

Un chargeur compact et ultra-puissant

Avec son aspect compact et passe-partout, ce chargeur de la marque américaine Satechi a le mérite de se fondre dans le décor de votre bureau ou de votre lieu de travail sans le remarquer. Il dispose d’une technologie au nitrite de gallium pour alimenter jusqu’à 4 appareils en même temps : 4 ports USB-C pour prendre en charge plusieurs configurations de puissance jusqu’à 165 W. Il peut donc facilement alimenter un MacBook Pro M1 2020 à pleine puissance en plus d’un iPad Pro et votre smartphone afin de continuer à travailler pendant que les appareils se chargent.

Notez que la puissance de charge s’ajuste automatiquement en fonction des ports et des appareils connectés, par exemple, si 4 appareils sont connectés, il offrira une répartition de cet ordre : 60 W + 45 W + 30 W + 30 W.

Un modèle efficace qui s’adapte à vos appareils et à vos déplacements.

Si votre laptop, votre tablette, smartphone ou même batterie externe dispose d’un port USB-C, ce chargeur Satochi saura en faire son affaire. Même votre Nintendo Switch peut en profiter. D’ailleurs, l’aspect nomade est aussi de la partie puisque le câble alimentation est amovible. Vous pouvez donc le remplacer aisément par un câble compatible avec les prises secteur US/JPN en cas de déplacement à l’étranger sans que cela altère les performances ni la sécurité du chargeur.

