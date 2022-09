Sur Amazon, le Samsung Galaxy Book 2 doté d’un i7 12 gen est 350 € moins cher

Un bon PC portable ne coûte pas forcément plus de 1 000 euros. La preuve en est avec le Samsung Galaxy Book 2 qui s’équipe d’un i7 de 12e gen, et d’un SSD de 256 Go le tout pour moins de 550 euros au lieu de 899,99 euros de base.

Longtemps absent sur le secteur des PC portables, Samsung fait son grand retour en Europe avec deux nouvelles références : le Galaxy Book 2 Pro et le Galaxy Book 2. Si le premier modèle se montre plutôt onéreux, le Galaxy Book 2 est un ordinateur portable qui propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus accessible. Le modèle avec processeur i7 de 12e génération assure de bonnes performances au quotidien et coûte en ce moment moins de 550 euros grâce à cette offre.

Le Samsung Galaxy Book 2 en quelques mots

Un laptop fin et léger ;

Un écran Full HD de 15,6 pouces ;

Combo i7 de 12e gen + 8 Go de RAM + SSD de 256 Go.

Au lieu de 899,99 euros, le Samsung Galaxy Book 2 (i7 + 8 Go + 256 Go) est actuellement en promotion à 649,99 euros sur Amazon, mais une ODR d’une valeur de 100 euros vous permet d’obtenir le laptop à seulement 549,99 euros.

Le modèle i5 de 12 gen, avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD est quant à lui à 469,99 euros après ODR, au lieu de 799,99 euros sur Amazon.

Un ultraportable au poids plume

En concevant son Galaxy Book 2, Samsung mise avant tout sur la finesse et la légèreté. Il est parfait pour qui cherche un appareil facilement transportable, puisqu’il ne pèse que 1,55 kg et profite d’une épaisseur de 1,54 cm seulement. Au niveau du design, l’ultrabook profite du savoir-faire de Samsung, affichant des lignes sobres et élégantes avec un châssis gris métallique foncée. Sa dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, une diagonale généreuse, est taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles.

Idéal pour accomplir les tâches du quotidien

En plus d’offrir un format compact, le Samsung Galaxy Book 2 assure de bonnes performances. Ce modèle est équipé d’un processeur Intel Core i7-1255U dix cœurs, cadencé à 1,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le laptop se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. De plus, avec son SSD de 256 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporte aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Des fonctionnalités appréciables

Le Galaxy Book 2 peut très bien fonctionner de pair avec un autre appareil Samsung afin de profiter des connexions simples et rapides entre chaque modèle. Vous pourrez par exemple utiliser votre tablette Galaxy Tab comme deuxième écran grâce à la connexion sans fil. Le partage simplifié Quick Share ainsi que le Private Share (qui permet de chiffrer vos fichiers) seront aussi de la partie.

Côté connectique, l’ordinateur portable se compose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB 3.2 ainsi que de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques. Quant à l’autonomie, sa batterie de 54 Wh est suffisante pour faire tenir l’ultraportable durant toute une journée avant la prochaine recharge.

