Samsung Galaxy Book 2 Pro et 360 : les PC du géant arrivent en France

Samsung fait son grand retour sur le marché des PC portables en Europe. Voici les deux premiers fleurons du géant qui débarqueront en France, les Samsung Galaxy Book 2 Pro et 2 Pro 360.

Depuis plusieurs années, on pouvait être frustré en Europe et plus précisément en France de ne pas voir débarquer les PC portables de Samsung. La firme a plutôt bonne presse outre-Atlantique, mais a décidé de se retirer du marché européen il y a plusieurs années. Au MWC 2022, Samsug marque son retour en Europe avec deux nouvelles références. Voici les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360.

Samsung Galaxy Book 2 Pro : les performances dans un poids plume

Le premier des deux appareils se veut l’excellence dans un PC portable par Samsung. Ici, pas de gimmick pour transformer la machine, mais un PC portable « classique ». Cela n’empêche pas Samsung d’avoir travaillé son design pour en faire un poids plume : 870 g pour la version 13 pouces et 1,17 kg pour la version 15,6 pouces la mieux dotée, seulement. Un tel format sous la barre des 1 kg doit paraitre particulièrement léger en main.

Et pourtant, la machine est loin d’être vide. Samsung intègre en effet des processeurs Intel Core de 12e génération tout juste dévoilés épaulés par 8 à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de stockage NVMe. La partie graphique sera assurée par le composant Intel Iris Xe intégré, ou une carte graphique Intel Arc dédiée dans le cas de la version 15,6 pouces.

L’écran parlons-en, dans les deux on a droit à une dalle Amoled, Samsung oblige, avec une définition plutôt économe de 1920 x 1080 pixels. Samsung n’est pas tombé dans le piège de l’écran très haute définition qui aurait pu faire fondre la batterie de 63 à 68 Wh selon la diagonale de l’écran. Ce n’est pas tout, il faut également mentionner la présence d’une caméra Full HD qui devrait permettre de réaliser de belles réunions vidéo. Le PC sera fourni avec un chargeur USB-C de 65 W.

Côté logiciel, la machine tourne sous Windows 11 avec une attention particulière sur la sécurisation de l’appareil d’après Samsung. La firme promet de suivre les recommandations de Microsoft pour la sécurité du hardware, du firmware et de l’identité. Pour ce dernier, cela se fait par le lecteur d’empreinte compatible Windows Hello présent sur le PC. Le Galaxy Book 2 Pro suit aussi les recommandations de la plateforme Intel Evo.

Concernant la connectique, la version 13,3 pouces est un peu moins généreuse que la variante 15,6 pouces. Pour la première, on retrouve un port Thunderbolt 4, un port USB-C, un port USB-A 3.2, un lecteur de microSD et un port jack 3,5 mm. Le modèle 15,6 pouces reprend cette connectique et y ajoute un port HDMI et en option, un lecteur de nanoSIM. Car oui, le Galaxy Book 2 Pro pourra être proposé avec une connexion 5G, en plus du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : la contorsion en tablette est de la partie

Si vous avez plutôt un penchant pour les appareils transformables, c’est la version 360 qu’il vous faut. Comme son nom l’indique, cette référence permet de faire tourner l’écran derrière le clavier pour offrir tout le confort d’une grande tablette. Un stylet S Pen est offert avec le PC pour prendre des notes.

Une nouvelle fois, Samsung propose cette machine en 13,3 pouces ou en 15,6 pouces. La configuration suit dans les grandes lignes ce qu’offre le Galaxy Book 2 Pro classique. On a donc un processeur Intel Core de 12e génération avec 8 à 32 Go de RAM et de 256 à 1 To de stockage SSD, un écran Super Amoled Full HD, une webcam 1080p, une batterie de 63 à 68 Wh, un chargeur de 65 W, Windows 11 et le lecteur d’empreintes compatibles Windows Hello.

La connectique se fait encore un peu moins généreuse toutefois avec seulement un port Thunderbolt 4, un port USB-C, une prise jack et un lecteur de microSD. Et ce n’est pas la finesse qui explique cela puisque le Galaxy Book 2 Pro 360 est légèrement plus volumineux que son cousin (sans doute pour intégrer le système de charnières et l’écran tactile). La version 13,3 pouces occupe ainsi 302,5 x 202 x 11,5 mm pour 1,04 kg tant dis que la version 15,6 pouces fait 354,85 x 227,97 x 11,9 mm pour 1,41 kg.

Lancement en France

Samsung France a pu nous confirmer que les deux PC seront bien lancés sur notre territoire. Les précommandes ouvriront dès le 18 mars jusqu’au 31 mars, et Samsung indique qu’un écran externe LCD de 27 pouces Full HD (Samsung LC27F396FHRXEN) sera offert avec les commandes durant cette période. Le lancement commercial est prévue le 1er avril 2022. A partir de cette date, et jusqu’au 15 mai 2022, Samsung prévoit une offre de lancement où les clients recevront une paire de Samsung Galaxy Buds Pro.

Voici les prix dévoilés par Samsung France.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13 pouces (Core i5 / 8 Go / 512 Go) : 1299 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 13 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1499 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 15 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1599 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 13 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1599 euros

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1699 euros

Dans la grille des prix, on découvre aussi deux autres références de Samsung, sans trop de précision sur le design et les caractéristiques des machines.

Samsung Galaxy Book 2 15 pouces (Core i5 / 8 Go / 256 Go) : 799 euros

Samsung Galaxy Book 2 15 pouces (Core i7 / 8 Go / 256 Go) : 899 euros

Samsung Galaxy Book 2 15 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1099 euros

Samsung Galaxy Book 2 360 13 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) : 1399 euros

