La liseuse Kobo Sage devient plus intéressante et moins chère que la Kindle Oasis

La Kobo Sage est une liseuse haut de gamme, bourrée de fonctionnalités pour rendre la meilleure expérience possible aux lecteurs. Son prix est aujourd'hui plus abordable en passant de 289,99 euros à 214,99 euros.

Éternel concurrent de Kobo, Amazon arrive à s’imposer sur le marché des liseuses électroniques. Pour faire face aux Kindle du géant américain, Kobo propose des alternatives tout aussi efficaces. Le modèle Sage est une liseuse premium, qui se pare d’un grand écran pour un meilleur confort de lecteur, avec la possibilité d’installer des milliers de livres le tout dans format de poche. Et si généralement elle est assez onéreuse, elle bénéficie aujourd’hui de 75 euros de réduction sur son prix d’origine et devient plus abordable que la solution proposée par Amazon.

Les points clés de la Kobo Sage

Une liseuse étanche, avec un format compact et pratique

Un écran de 8 pouces avec un mode nocturne

Compatible avec un stylet pour la prise de notes

Affichée à 289,99 euros, la liseuse Kobo Sage est à présent disponible en promotion à 214,99 euros sur le site Cdiscount.

Des améliorations apportées

Dans le catalogue de liseuses proposées par Kobo, le modèle Sage se positionne sur le segment haut de gamme. La marque a tenu à offrir une liseuse plus aboutie que la précédente, la Forma. Elle conserve le même format, avec un écran de 8 pouces, mais offre une définition en hausse pour atteindre 1440 x 1920 et une densité de 300 pixels par pouce.

Côté écran, la Sage propose des bordures fines sur son écran e-link Carta 1200. Celui-ci est d’assez bonne qualité et devient plus réactif, ce qui améliore la fluidité générale. Esthétiquement, elle se rapproche du look de la Libra 2 puisqu’on retrouve la poignée à droite dotée de boutons, pour assurer un bon confort en main. Son poids de 240 grammes n’en fait pas la plus légère du marché, mais reste facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

Un confort de lecture pendant des heures

Elle est aussi agréable de jour comme de nuit. En intégrant le rétroéclairage « ComfortLight Pro », il est possible de lire le soir sans se fatiguer : la température de l’écran vire au jaune pour éviter trop de lumière bleue avant l’endormissement.

Avec 32 Go de stockage, la liseuse peut accueillir des milliers de livres sans problèmes. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Elle profite aussi d’un processeur plus véloce, cadencé à 1,8 GHz pour une meilleure fluidité. Et si vous avez tendance à prendre des notes durant vos lectures, celle-ci est compatible avec le stylet Kobo (vendu séparément), mais il se révèle énergivore, quelques heures de prise de notes suffisent à vider la batterie. L’autonomie est d’ailleurs assurée pour plusieurs semaines d’utilisation, selon votre usage personnel. Enfin, elle est faite pour une lecture dans le bain, ou proche de la piscine, car elle est résistante à l’eau.

Kobo, Kindle, quelle liseuse choisir ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Sage de Kobo, nous vous invitons à lire notre guide sur quelle liseuse électronique choisir en 2022 ? Kindle, Kobo ou autre ?

