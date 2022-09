Samsung The Serif : le prix de ce TV QLED atypique en 55 pouces tombe bien bas

Samsung commercialise d’excellents téléviseurs QLED. Ils se démarquent par leur conception proche d’une œuvre d’art. C’est le cas de ce modèle The Serif QE55LS01T qui est actuellement à 559 euros au lieu de 699 euros grâce à une ODR.

Le téléviseur QLED The Serif de Samsung est en partie apprécié pour son design atypique qui le fait ressembler à un véritable tableau. Hormis son design proche d’un tableau, ce téléviseur dispose aussi d’autres avantages, comme sa dalle QLED, ses compatibilités avec les meilleures normes vidéos ou encore sa connectivité. Aujourd’hui, le modèle LS01T de 55 pouces devient plus accessible grâce à une remise de 20 % via ODR.

Les points positifs de ce TV

Un design original et raffiné

Une dalle QLED de 55 pouces compatibles 4K et HDR 10+

Le système SmartTV avec de nombreuses applications

Affiché à 699 euros, le TV Samsung The Serif QE55LS01T de 55 pouces bénéficie aujourd’hui de 20 % de réduction grâce à une ODR et tombe à 559,20 euros sur le site Son-vidéo.

Autrement, vous pouvez retrouver le Samsung TV QLED QE55Q60B de 2022 en promotion sur le site Rue du Commerce. Affiché à 999 euros sur le site du constructeur, il est actuellement disponible à 599 euros seulement.

Une silhouette atypique

Au côté de la gamme The Frame de Samsung, il existe aussi la gamme The Serif. Elle compte parmi les plus originales des téléviseurs avec son design conçu par les frères français Bouroullec. On retrouve un TV qui casse les codes et se différencie avec sa volonté de ressembler à un objet de décoration. De profil, son cadre dessine un « i » majuscule auquel The Serif doit son nom. Une forme qui lui permet également d’accueillir des livres et objets de décoration, comme une étagère.

Et lorsque le TV ne sera pas utilisé pour regarder du contenu, il pourra se mettre en veille en affichant des photos, des images ou même les actualités grâce au mode Ambiant. Conçu pour sublimer votre intérieur, le TV pourra d’ailleurs être installé soit sur un meuble, soit sur ses pieds fournis.

L’expertise de Samsung

Outre son design original, le TV QE55LS01T profite d’une dalle QLED de 55 pouces, rendant des images réalistes avec un large panel de couleurs finement détaillées grâce à une définition 4K Ultra HD. S’ajoute à cela la compatibilité avec HDR10+ pour une meilleure luminosité. La partie audio repose sur son amplificateur vocal AVA qui va permettre de détecter les nuisances sonores environnantes, et augmentera automatiquement le volume. Autre bon point : le téléviseur peut aussi faire office d’enceinte connectée pour votre smartphone, puisqu’il vous suffira simplement de poser votre appareil sur le TV pour l’appairer via NFC.

Enfin, Samsung oblige, le système d’exploitation TizenOS sera de la partie, avec ses nombreuses applications immanquables comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Une fonction permet même de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement. Le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

