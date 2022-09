Pour s’équiper à petit prix, ce pack complet Chromebook à -37 % est idéal

Les Chromebook sont des machines toujours efficaces avec des prix de plus en plus abordables. La preuve aujourd'hui avec le Packard Bell CB314 qui se trouve dans un pack très complet à 249 euros contre 399 euros habituellement.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Packard Bell, c’est une filiale du groupe Acer qui vend des PC portables sous ChromeOS. La marque propose le CB314, un Chromebook entrée de gamme qui offre une bonne expérience utilisateur. Il est idéal pour la navigation web et la bureautique et fait partie des plus abordables, d’autant plus qu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 150 euros de remise.

Les atouts de ce Chromebook

Un PC portable compact et léger

Une bonne autonomie pour tenir une journée loin d’une prise

L’interface Chrome OS, facile à utiliser au quotidien

Au lieu de 399 euros, le pack Chromebook Packard Bell CB314 + écouteurs sans fils JBL vibe + clé USB 64 Go + housse de transport est actuellement disponible en promotion à seulement 249 euros chez Boulanger.

Un laptop pratique au quotidien

Le Packard Bell CB314 se place comme une solution entrée de gamme dans l’univers Chromebook. Il présente un design simple et sobre dans un format compact. Il propose de petites dimensions de 23.2 x 32.5 x 1.97 cm, et un poids léger de seulement 1,5 kg pour faciliter le transport. Quant à son écran de 14 pouces, il affiche une définition HD (1 366 x 768 pixels) avec des bordures plutôt fines sur les côtés.

Le point fort de ce Chromebook va être extrêmement apprécié des (télé)travailleurs et des étudiants, puisqu’il intègre une batterie de 48 Wh (3 cellules Lithium Ion) offrant une autonomie confortable pouvant aller jusqu’à 12,5 heures, d’après la marque. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade. Et si vous avez besoin de recharger la batterie, cela se fera très rapidement via le chargeur USB-C de 45 W.

Une expérience fluide grâce à ChromeOS

Le Chromebook de Packard Bell est équipé d’un Intel Celeron Celeron N4020 avec 4 Go de mémoire de vive. Une configuration légère qui suffit pour réaliser des tâches de bureautique basiques, regarder des vidéos ou encore naviguer sur le web. Quant au stockage, vous aurez seulement 32 Go d’espace, mais une clé USB d’une capacité de 64 Go est disponible dans ce pack. Il y a même des écouteurs JBL dont l’autonomie s’élève à 5 heures.

Ici le CB314 tourne sous ChromeOS, une interface épurée et centrée autour du fameux navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Enfin, niveau connectique, on retrouve deux ports USB 3.0, deux ports USB-C et une prise jack. 3,5mm.

