French Days 2022 : tout savoir pour rien rater des bons plans de la rentrée

Les French Days reviennent une seconde fois en 2022, à partir de vendredi, soit demain. Quels e-commerçants participent ? Comment ne pas rater les bons plans Tech qui vous intéressent ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cet article.

Comme tous les ans, les French Days tiennent deux éditions de l’événement commercial français. La première se déroule généralement après le printemps, et la deuxième après la rentrée scolaire. Nous sommes donc en plein dedans, et ça sera donc l’occasion de faire de bonnes affaires, avec de nombreux produits Tech à prix cassé. Si les magasins physiques participent à l’opération, c’est bien sur les ventes en ligne que va se passer le nerf de la guerre entre les différents marchands français. Nous vous proposons alors un petit tour d’horizon pour tout comprendre et ne rien manquer de l’événement.

Quelles dates pour les French Days ?

Vous le savez sûrement déjà, mais les French Days sont la réponse française au Black Friday. La première édition de l’événement commercial s’est tenu du mercredi 4 mai 2022 à 7h du matin jusqu’au lundi 9 à minuit et nous avons maintenant les dates de la seconde édition.

Cela se passe juste après la période de la rentrée, exactement du vendredi 23 septembre 2022 à 7h du matin jusqu’au lundi 26 à 23h59. Il y a donc deux jours de promotions en moins par rapport au précédent événement, cela promet donc une densité d’offres plus importante, puisqu’il y aura 4 jours au lieu de 6.

Quels e-commerçants participent aux French Days ?

Les French Days ont pris de l’ampleur dans l’Hexagone ces dernières années. Si Boulanger, Cdiscount, la Fnac, Darty et Rue du Commerce en sont les investigateurs de cet événement commercial français, quelques autres e-commerçants ont rejoint le mouvement pour vous faire bénéficier des meilleurs prix possible pendant l’événement. Voici la liste :

Comment bien se préparer pour les French Days ?

Vous l’aurez compris, le début de l’automne va être chargé en promotions et vu l’ampleur de l’événement en France, il est possible que vous passiez à côté de certains bons plans. Mais pas de panique, Frandroid fera une couverture complète et on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour ne rien louper.

Les bons plans potentiels des French Days

Évidemment, il est difficile de savoir quel produit précis sera en promotion avant le début de l’événement commercial français, mais on peut déjà supposer que beaucoup de catégories du monde de la Tech seront à prix cassés. Sans aucun doute, ça sera le bon moment de passer à la caisse si vous voulez changer votre smartphone, tablette, TV, PC portable, casque ou écouteurs sans fil, ou même s’équiper en objets connectés. Il y en aura sûrement aussi du côté des jeux vidéo, mais il ne faut pas croire non plus que la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront bradées.

Les French Days, c’est généralement aussi l’occasion pour les opérateurs et les fournisseurs d’accès à Internet de proposer des offres très alléchantes sur leurs abonnements box Internet ou leurs forfaits mobile. Même les VPN ou les banques en ligne pourraient rentrer dans la danse.

Enfin, des marques comme Xiaomi, Samsung ou Sony seront particulièrement mises en avant, puisque ces différents constructeurs proposent de nombreuses catégories de produits, tout comme Apple. Il faudra également surveiller les appareils Dyson et Philips Hue, deux enseignes différentes, mais premium, qui proposent généralement des prix élevés tout au long de l’année.

