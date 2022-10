Pour booster le son de votre TV, cette barre de son Samsung à -43 % est idéale

La Samsung HW-B430 est une barre de son qui propose une puissance de 270 W au total. C'est bien mieux que la plupart des haut-parleurs intégrés dans un TV, et aujourd'hui cela ne vous coûte que 169 euros contre 299 euros habituellement.

On le sait, le son n’est pas forcément le point fort des téléviseurs, même les plus récents. Heureusement, les barres de son peuvent régler ce souci et offrir aux utilisateurs une expérience proche du cinéma. La barre de son Samsung HW-B430 propose un son surround grâce à la technologie DTS et une bonne puissance sonore, le tout pour moins de 170 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-B430

Des basses profondes avec le caisson de basse intégré

Un rendu sonore 2.1 et un son surround avec le DTS

Compatible Bluetooth et Wifi

Au lieu d’un prix barré à 299 euros, la barre de son Samsung HW-B430 s’affiche à 199 euros mais grâce à une ODR, elle passe à 169 euros seulement chez Boulanger.

Une barre de son imposante, mais qui se fond dans le décor

La Samsung HW-B430 est une barre de son au look moderne avec lignes épurées et minimalistes. Elle est assez imposante avec des dimensions de 930 x 455 x 228 mm, mais elle est suffisamment discrète devant votre téléviseur, et ne risque pas d’empiéter une partie de l’image. Elle ne fera certainement pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Côté connectivité, elle est compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Quant à la connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son.

La barre de son est capable de s’adapter à tous types de contenu. Le mode « Voix Claire » s’occupera par exemple de bien faire ressortir les dialogues en optimisant l’égaliseur, tandis que le mode « nuit » baissera automatiquement le volume, compressera les basses et rehaussera le haut-parleur central pour tout de même bien entendre les dialogues. Samsung a également pensé aux joueuses et joueurs en intégrant un mode « Jeu Pro ».

Et qui propose une bonne qualité audio

La barre de son Samsung HW-B450, propose ce que tous les amateurs de cinéma recherchent pour se plonger dans leurs films et leurs séries : un effet surround qui renforce l’immersion. Si les technologies Dolby Atmos et DTS:X sont malheureusement absente ici, on pourra tout de même profiter du son vaste et riche du Dolby Digital DTS.

Le tout est complété par un caisson de basse sans fil, qui délivre des basses encore plus profondes et promet une meilleure retransmission des sons graves. D’autant plus que le mode « Bass Boost » permettra, comme son nom l’indique, de maximiser la puissance des basses. Autrement, la barre de son elle-même assure un rendu sonore 2.1, comporte 3 haut-parleurs et affiche une puissance totale de 270 W, ce qui est plus que satisfaisant pour profiter des films et séries.

