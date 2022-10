Roomba i3 152 : cet aspirateur iRobot est à prix cassé sur Amazon (-40 %)

Si vous hésitez toujours à investir dans un aspirateur robot, cette offre pourrait bien vous faire changer d'avis. L’iRobot Roomba i3152 a de nombreux atouts et se trouve en promotion à 279,99 euros contre 459 euros habituellement.

Ils font le travail pour vous… ce sont les aspirateurs robots. C’est d’ailleurs le constructeur iRobot qui a popularisé le concept de robot aspirateur domestique. La marque dispose d’une large gamme d’appareils chargés d’aspirer la poussière à votre place, et c’est évidemment le cas du Roomba i3152. Ce modèle n’est pas le plus haut de gamme de la marque, mais il délivre des performances techniques honorables pour nettoyer efficacement votre intérieur. Aujourd’hui il coûte 180 euros de moins par rapport à son prix initial.

L’essentiel à retenir du Roomba i3152

Une aspiration puissante sur toutes les surfaces

Un nettoyage efficace grâce à la navigation intelligente

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 459 euros, l’aspirateur iRobot Roomba i3152 est disponible en promotion à 279,99 euros sur le site d’Amazon.

Un aspirateur robot efficace

Dans sa conception, l’aspirateur robot i3152 n’est pas si différent de ses confrères de la même marque. Il prend une forme arrondie, avec une hauteur ne dépassant pas les 10 centimètres afin de se faufiler sous certains meubles. Puis avec ses capteurs anticollision et anti-chutes, il sera capable de reconnaître les obstacles et protéger vos meubles, mais aussi de ne pas tomber dans les escaliers.

Le Roomba i3152 est doté de deux brosses en caoutchouc qui s’adaptent à toutes les surfaces, du carrelage aux tapis en passant par le parquet. Il ne laissera pas de débris, gros ou petits, grâce à son moteur d’aspiration avancée tournant à 10 000 tr/m, qui offre une aspiration 5 fois plus puissante que celle d’un iRobot de la série 600. De plus, les brosses latérales se chargeront d’aspirer les poussières qui s’accumulent près des murs ou dans les coins.

Ajoutons à cela la technologie DirtDetect, qui utilise les capteurs du robot pour déterminer quels endroits ont le plus besoin d’être aspirés chez vous. Une fonction très pratique pour avoir un nettoyage bien complet et ciblé si nécessaire, ainsi que pour évacuer toute salissure tenace.

Qui retient vos habitudes, et reprend le travail une fois rechargée

Pour optimiser le nettoyage, l’aspirateur Robot i3152 est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et apprendre de ses erreurs. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google et Alexa. Autrement, vous pourrez simplement passer par l’application iRobot Home, pour piloter l’appareil pour qu’il démarre automatiquement quand vous partez de la maison et de l’arrêter quand vous rentrez. Il sera aussi possible de jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet 120 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

