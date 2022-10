JBL Charge 3 à -50% : cette enceinte Bluetooth est idéale pour animer vos soirées

Envie de profiter de votre musique où que vous soyez sans porter de casque ou d'écouteurs. En ce moment, l’enceinte Bluetooth JBL Charge 3 à la fois puissante et endurante, est 50 % moins chère que d'habitude sur Amazon : 99 euros au lieu de 199 euros.

Même si la JBL Charge 3 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée partout avec eux. Puissant, robuste et compact, ce modèle en fait le parfait compagnon pour vos soirées. Son autre avantage ? C’est son prix qui aujourd’hui est à moitié prix.

La JBL Charge 3 en quelques mots

Une enceinte portable solide et étanche

Avec une bonne puissance sonore

Et endurante pour tenir toute une soirée

Au lieu d’un prix barré à 199,99 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Charge 3 est actuellement disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

Une enceinte à emporter partout, sans soucis

La JBL Charge 3 est conçue de manière à ce qu’elle puisse être utilisée vraiment partout. Avec des matériaux robustes (plastique mat et tissu résistant) et un design compact (800 grammes seulement), elle dispose aussi de la certification IPX7. Celle-ci assure une résistance aux éclaboussures ainsi qu’à une immersion complète jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum. On peut donc l’emporter au bord de la piscine sans aucune arrière-pensée.

Une bonne qualité sonore, et une autonomie longue durée

Simple d’utilisation et intuitive, la Charge 3 s’appaire en quelques instants jusqu’à trois appareils grâce à sa connexion Bluetooth. Pour son gabarit, elle offre une belle puissance sonore grâce à la présence de deux radiateurs passifs qui délivrent des graves riches et profonds. De plus, avec la fonction JBL Connect+, vous pourrez connecter jusqu’à 100 enceintes ensemble pour une plus grande puissance sonore.

Quant à l’autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 20 heures pour une batterie de 6 000 mAh. Elle se recharge entièrement en un peu plus de 4 heures. L’enceinte est même équipée d’une sortie USB qui vous permet de recharger vos appareils, comme votre smartphone, pour que vous ne manquiez jamais de batteries.

