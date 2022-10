150€, c’est ce que vous pouvez obtenir en ouvrant un compte Boursorama Banque

C'est reparti pour un nouveau Pink Week-end chez Boursorama Banque. La banque en ligne offre cette fois-ci jusqu'à 150 euros de prime pour tout nouveau compte souscrit avant lundi prochain.

Les offres de bienvenues des banques en lignes repartent à la hausse et c’est souvent Boursoramra Banque qui mène la danse. La banque 100% en ligne, filiale de la Société Générale repart pour un nouveau Pink Week-End, une opération de bienvenue permettant d’ouvrir un compte chez eu et d’obtenir une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros. On vous donne tous les détails dans cet article pour l’obtenir.

Que propose un compte chez Boursorama Banque ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

Jusqu’au lundi 24 octobre inclus

, le Pink Week-End vous permet d’obtenir jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pensez à utiliser le code PWE150 pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne peu chère et avantageuse

Boursorama Banque

est l’une de nos banques en ligne préférée. Il s’agit de l’une des moins chères de sa catégorie et profite de nombreux avantages comme l’absence de frais de tenue de compte et des comptes adaptés à chaque besoin. L’offre gratuite (Welcome) est un bon exemple puisqu’elle le reste si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Son seul désavantage concerne les paiements à l’étranger qui comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Ultim Metal qui en plus de proposer de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds disposent d’une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Attention cependant de pouvoir délivrer un dépôt initial minimum de 300€ pour pouvoir utiliser le compte.

Boursorama Banque étant une banque en ligne française, elle délivre un IBAN français ainsi que la domiciliation des revenus à chaque client, ce qui peut être un sacré avantage si vous comptez en faire votre établissement bancaire principal.

Un excellent environnement applicatif

Boursorama banque permet d’ouvrir un compte depuis sa plateforme web, mais aussi depuis son application disponible sur Android et iOS. Cette dernière est assez fournie en fonctionnalité pour ne plus avoir à avoir affaire à un conseiller bancaire. Concernant l’expérience globale, l’ensemble est très réactif et les options de sécurité sont très pratiques comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Enfin, Boursorama banque est parfaitement en phase avec son temps puisqu’elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre ?

Chez Boursorma, il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque ou directement depuis l’application mobile. Dans les deux cas, les justificatifs à fournir sont les mêmes et si tout est en main, il suffit de 5 à 10 minutes pour remplir toutes les démarches. Les informations fournir sont : l’adresse, la ville de naissance, l’IBAN (de sa banque régulière), une photo de la pièce d’identité ou du passeport recto verso, les informations professionnelles, les revenus annuels et le choix ou non de la domiciliation des revenus chez Boursorama. Dans certains cas, d’autres informations sont à fournir en fonction de vos réponses.

Concernant la prime, les premiers 80€ seront crédités sur le compte bancaire le jour de son ouverture effective sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de carte bancaire par Boursorama Banque. Cela concerne les cartes bancaires Visa WELCOME ou ULTIM. Les 70€ supplémentaires de la prime sont perçus pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove. Le formulaire de demande de mobilité bancaire doit être signé électroniquement dans le mois qui suit l’ouverture effective du Compte bancaire.

