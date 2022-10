Asus ZenBook Duo 14 : pourquoi ce laptop est excellent avec une promotion ?

Avec ce PC portable à deux écrans, Asus propose un laptop plus polyvalent. Le ZenBook Duo 14 a tout pour plaire, et se trouve en réduction chez Carrefour : il passe de 1 499 euros à 1 199 euros.

En concevant le ZenBook Duo, Asus se démarque de la concurrence en intégrant un second écran tactile directement au-dessus du clavier. Un ajout qui offre de nombreuses possibilités, mais qui a aussi un impact sérieux sur la facture finale. Heureusement, la référence ZenBook Duo 14 (UX482UA) devient plus accessible avec cette remise de 20 %.

Le ZenBook Duo 14 offre …

Un écran de 14 pouces doublé d’un ScreenPad Plus

Le combo i11 de 11e gen + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Une autonomie solide : jusqu’à 17h en mode doublé écran

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le PC portable Asus ZenBook Duo 14 (UX482UA) est remisé à 1 199 euros sur le site Carrefour.

Un ultraportable qui sort de l’ordinaire

L’ordinateur portable ZenBook Duo d’Asus profite d’une excellente qualité de fabrication. Mais c’est avant tout sa conception qui le rend original, puisqu’il intègre deux écrans, avec un ScreenPad Plus au-dessus du clavier. Concernant le premier, le constructeur taïwanais a opté pour une dalle NanoEdge de 14 pouces d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, et offre un ratio screen-to-body excellent de 93 % pour un réel confort de lecture.

Le second, nommé ScreenPad Plus, peut servir à de nombreuses choses. Ce second affichage facilite grandement les activités multitâches ou la navigation. Tout est pensé pour interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané, il est même possible de dessiner, et même de prendre des notes via un stylet.

Puissant et endurant

Le ZenBook Duo 14 UX482UA a le mérite d’avoir une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on retrouve ainsi un processeur Intel Core i7 1165G7, avec 16 Go de mémoire vive. Autant dire qu’avec cette configuration, il fera nettement l’affaire pour assurer des tâches simples, comme la navigation web, et même de supporter un usage multitâche poussé en bureautique, ou bien pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans ralentissement.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 1 To qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et avec des délais de chargement brefs, et une exécution sans latences. En plus des performances, la connectique est aussi au rendez-vous avec la présence de deux ports USB-C, un port USB-A, un port HDMI, un lecteur microSD… même le port jack est là. On retrouve également une compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6.

Et pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, la marque annonce 17 heures sans le ScreenPad activé et environ 15 heures avec. C’est largement suffisant pour passer toute une journée loin du chargeur.

