Xiaomi Watch S1 : cette montre connectée premium a droit à 110 € de réduction

Dévoilée cette année, la montre connectée Xiaomi Watch S1 offre un design raffiné et une belle efficacité au niveau du suivi sportif. Déjà proposée à prix avantageux, elle profite actuellement d'une promotion qui la rend plus intéressante : son prix passe ainsi de 269 euros à 159 euros sur le site de Xiaomi.

La Xiaomi Watch S1 est arrivée cette année sur le marché aux côtés de sa cousine, la Xiaomi Watch S1 Active. Si cette dernière est davantage orientée vers le sport, la Watch S1 adopte un design plus sobre et raffiné, tout en offrant un suivi de l’activité sportive et de la santé très précis. Le tout, en affichant un très bon rapport qualité-prix. C’est d’autant plus le cas en ce moment puisque la Xiaomi Watch S1 bénéficie d’une belle réduction de 110 euros.

Les points forts de la Xiaomi Watch S1

Un bel écran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi sportif et forme efficace

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 269 euros, la Xiaomi Watch S1 est désormais proposée à 159 euros sur le site de Xiaomi. Le prix réduit s’affiche une fois que le produit est ajouté au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 au meilleur prix ?

Un design raffiné et des lignes soignées

Contrairement à la Xiaomi Watch S1 Active, qui adopte un design beaucoup plus sportif, la montre connectée Xiaomi Watch S1 se veut davantage premium avec des lignes sobres et un format relativement contenu de 46,5 x 46,5 x 10,9 mm pour un poids de 52 grammes sans le bracelet (en cuir ou en silicone). La marque a également misé sur des matériaux nobles pour cette référence, avec une surface en verre saphir et un boîtier en acier inoxydable. Bref, une apparence raffinée, qui s’approche de celle des véritables montres standards que l’on porte aussi pour le style.

Concernant l’écran, Xiaomi opte là aussi pour la qualité puisqu’on a ici une dalle AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), encadrée de bordures fines, qui laisse voir très lisiblement les informations qu’elle affiche. On aura aussi droit à un capteur de luminosité pour que l’affichage puisse s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Cela vous permettra également de consulter de manière confortable vos informations en plein soleil. Notez aussi que la Watch S1 est étanche jusqu’à 5ATM, et qu’elle peut donc être utilisée à faible immersion, comme dans une piscine peu profonde.

Une montre premium… mais aussi sportive

Si la Xiaomi Watch S1 peut être utilisée pour passer des appels vocaux (à condition qu’elle soit bien sûr connectée à votre smartphone), en filtrant même très bien les bruits environnants, c’est son efficacité en termes de suivi sportif et de santé qui est davantage remarquable. La Watch S1 se veut être un allié idéal lors de vos entraînements. La montre sera ainsi capable de prendre en charge 117 modes d’entraînement, avec 19 modes d’entraînement professionnels. Cyclisme, natation, course, basket, tennis, yoga… Ce modèle pourra vous suivre dans tous vos exploits. Pour ce qui est de la course à pied, vous pourrez d’ailleurs profiter du GPS double bande intégré, qui facilitera grandement vos entraînements à l’extérieur et offrira un rendu plus précis.

Outre la partie sport, la montre s’occupe également de votre santé puisqu’elle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, mais également votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Le suivi du sommeil, du stress et du cycle menstruel seront aussi de la partie, de même que des exercices de respiration pour s’apaiser au cours de la journée.

Une autonomie généreuse

Côté autonomie, la montre connectée Xiaomi Watch S1 embarque une batterie de 470 mAh. Selon notre test, nous avons pu tenir un peu moins de cinq jours ; de son côté, Xiaomi annonce une autonomie de 12 jours. Une durée d’utilisation pas tout à fait exacte dans les faits, donc, mais pouvoir utiliser la montre cinq jours (y compris avec le gourmand Always-On activé) sans avoir besoin de la recharger en cours de route reste tout de même très satisfaisant, surtout lorsqu’on la compare avec d’autres montres connectées sur le marché, qui ne dépassent pas les deux jours d’autonomie. Une durée généreuse aussi due au fait qu’elle ne permet pas d’installer tout un tas d’applications tierces, ce qui est un peu dommage. Concernant la recharge, la Watch S1 est fournie avec une base de charge sans fil Qi, et il faudra patienter un peu plus de deux heures pour une charge complète.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Watch S1.

Les meilleures smartwatches du moment

Si vous souhaitez comparer la Xiaomi Watch S1 avec d’autres modèles présents sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.