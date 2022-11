La Xiaomi Redmi Pad est la moins chère des tablettes en promotion pour le Single Day

Xiaomi lance une deuxième tablette en Europe, la Redmi Pad. Il s'agit d'un modèle entrée de gamme, avec une fiche technique séduisante et un tarif plus accessible à l’occasion du Single Day : 189 euros contre 279,90 euros à son lancement.

Après un retour réussi sur le marché des tablettes avec sa Xiaomi Pad 5, le constructeur chinois revient en force avec une nouvelle ardoise destinée aux petits budgets. Il s’agit de la Redmi Pad, une tablette entrée de gamme, qui prend exemple sur les téléphones de la marque du même nom. Elle propose une fiche technique équilibrée pour un tarif attractif, qui le devient davantage lors du Single Day. Elle chute à moins de 190 euros grâce à un code promo.

La Redmi Pad, c’est quoi ?

Un écran LCD de 10,61 rafraîchi à 90 Hz

Une puce efficace au quotidien : MediaTek Helio G99

Une batterie confortable de 8 000 mAh

Lancée à 279,90 euros, la tablette Redmi Pad de Xiaomi (3 + 64 Go) coûte seulement 189 euros sur AliExpress grâce au code SDXFR26.

Un design simple, sans fioriture

Xiaomi a conçu une tablette au design soigné avec un revêtement en métal et une finition mate au dos. Ce n’est pas la tablette la plus fine, mais avec son poids de 445 grammes, la prise en main reste agréable. Elle peut aussi être utilisée facilement d’une main et emmenée partout avec soi sans difficulté.

La Redmi Pad de Xiaomi est idéale pour consommer des films et des séries. Sa diagonale de 10,6 pouces est certes, encadrée par de larges bandes noires, elle offre une bonne expérience de visionnage. L’écran LCD profite d’une définition 2 000 × 1 200 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La tablette est aussi composée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio durant le visionnage de vos contenus vidéos.

Une tablette convaincante pour le prix

Pour animer sa tablette, Xiaomi choisit la puce Helio G99 de MediaTek. Même si cette puce n’est pas la plus puissante, dans l’ensemble, vous avez une tablette parfaitement fonctionnelle au quotidien. La tablette répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI basée sur Android 12.

Côté autonomie, la firme chinoise propose une batterie de 8 000 mAh, pour 21 heures de visionnage vidéo d’après la marque. De quoi faire tenir l’appareil pendant deux jours, selon votre utilisation. Notez cependant que la charge plafonnée à 18 W ne permet pas de retrouver rapidement les 100 % d’énergie. Enfin, pour la partie photo on retrouve deux capteurs photo, un à l’avant et l’autre à l’arrière de 8 mégapixels.

Si nous n’avons pas eu l’occasion de faire un test complet, vous pouvez trouver notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Pad.

Des tablettes à prix raisonnable

