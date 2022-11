Sosh anticipe le Black Friday avec son abonnement Fibre/ADSL à moitié prix

A l'approche du Black Friday, Sosh décide de baisser le prix de son abonnement Fibre/ADSL. En effet, l'opérateur chapeauté par Orange propose sa fameuse "Boite Sosh" avec un prix très attractif de seulement 14,99 euros par mois pendant un an.

Envie de « passer chez Sosh » pour enfin arrêter de payer son abonnement fibre au plus fort ? On vous comprend ! Mais c’est sans doute le meilleur moment de s’y mettre puisque l’opérateur low cost d’Orange vient de baisser le prix de son offre Fibre/ADSL avec un abonnement à moitié prix pendant toute la première année de votre abonnement.

Ce qu’il faut retenir de l’offre Sosh

Jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et en envoi

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Appli TV Orange avec 72 chaînes offertes

Décodeur TV en option

Jusqu’au 19 décembre 2022 à 8 heures du matin, l’abonnement Fibre Boîte Sosh est disponible à 14,99 euros par mois pendant 1 an, puis à 29,99 euros. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et c’est sans engagement.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique dans votre domicile, sachez que l’abonnement ADSL est au même prix.

La fibre à prix cassé

En profitant des infrastructures d’Orange, Sosh bénéficie d’un service de qualité, d’autant plus quand l’abonnement fibre sans engagement est à moitié prix. La Boîte Sosh donne un accès à un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Il est vrai que ce n’est pas la vitesse la plus rapide lorsqu’on parle de connexion très haut débit, mais si vous êtes en ce moment avec de l’ADSL, vous verrez tout de suite la différence.

Il est évident que cette offre comprend une ligne téléphonique, pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale. Pour 5 euros de plus par mois, vous pouvez bénéficier du même service pour les appels illimités vers les mobiles.

La TV en prime et le boitier qui va avec en option

La Boîte Sosh, c’est de l’Internet, mais aussi des chaînes TV proposées dans le package. On a donc le droit à plus de 72 chaînes visionnables grâce à l’application TV d’Orange. On peut y accéder depuis chez-soi ou en déplacement sur smartphone, tablette ou PC/Mac. Quant au décodeur TV, il n’est pas inclus par défaut à l’offre Boîte Sosh. Il faut dépenser 5 euros supplémentaires par mois pour avoir accès à plus de 140 chaînes sur votre téléviseur.

Pour finir, il est nécessaire de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 24,99€ 41,99€ Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 1 mois Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 14,99€ 29,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 1 semaine Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 19€ 29€ Découvrir Toutes les box internet

