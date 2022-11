Plus de 30 % de réduction pour le SSD Samsung 870 QVO 1 To sur Amazon

La gamme 870 QVO de Samsung reste le must have en termes de SSD. Le géant coréen reste fidèle à sa réputation avec ce produit performant et pratique. Normalement, il se négocie à 109,99 euros, mais Amazon le propose en ce moment à seulement 74,99 euros.

Samsung a forgé sa réputation en proposant divers appareils Tech innovants, performants et durables. Le secteur des SSD n’échappe pas à la règle. La gamme 870 QVO illustre une fois de plus le savoir-faire du constructeur sud-coréen. Disposant d’une capacité de stockage de 1 To, ce produit bénéficie actuellement d’une réduction de 35 euros.

Les caractéristiques du 870 QVO

Capacité de stockage SSD 1 To

Installation facile sur laptop et desktop

Technologie QLC deuxième génération

Au lieu de l’acquérir à 109,99 euros, le Samsung 870 QVO de 1 To est disponible à 74,99 euros chez Amazon.

Vitesse, endurance et performances au rendez-vous

À l’ère des datas, les contenus sont de plus en plus lourds et le stockage se remplit vite. Pour y remédier, il y a les SSD. Seulement, tous ils ne se valent pas. Le débit est l’un des principaux indicateurs de leurs performances. Pour le Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW, la vitesse de lecture va jusqu’à 560 Mo/s tandis que c’est 530 Mo/s pour la vitesse d’écriture.

Diverses technologies ont été déployées dans le 870 QVO pour garantir des performances et endurances élevées. On cite par exemple la technologie QCL, seconde génération, qui optimise la mémoire maison V-NAND MLC de quatrième génération. Il arrive que les PC chauffent quand on les pousse un peu. Le Samsung 870 QVO résiste à une température de 70°.

Format pratique et robuste

Lors de la fabrication du 870 QVO, Samsung ne s’est pas focalisé que sur les performances, la firme coréenne s’est aussi attardée sur le côté pratique. Comme la plupart des SSD du marché, il en ressort donc un format SATA 2,5 pouces dispensé de pièces mécaniques pour allonger la durée de vie du produit. De plus, le constructeur garantit son produit pendant trois ans.

L’installation du SSD est à la portée de tous. Il est d’ailleurs conçu pour ne pas bouger face aux secousses, afin que les utilisateurs de PC portables qui se déplacent souvent n’aient pas à craindre de dysfonctionnement lié à cela.

Des solutions de stockage encore plus rapides

