PC tout-en-1 : ce concurrent de l’iMac version Asus perd 200 € pendant le Black Friday

Vous lorgnez un iMac, mais votre budget ne vous le permet pas ? Et pourquoi ne pas regarder vers son équivalent Windows pour beaucoup moins cher ? Ce Asus Zen AIO a de quoi séduire, surtout avec un prix passant de 849 à 649 euros pendant la période du Black Friday.

Même si Apple est largement passé maître dans l’art des ordinateurs AIO (pour All In One) avec son fameux iMac, certains constructeurs sont aussi présents sur ce marché avec des modèles souvent bien plus abordables sans pour autant mettre de côté la qualité de fabrication et de finition. C’est le cas d’Asus avec sa gamme AIO. On parle ici du modèle sobrement intitulé M5401WUAK-WA069W qui se retrouve avec 200 euros en moins sur la facture.

Que propose ce PC tout-en-un de Asus ?

Un écran Full HD de 23,8 pouces

Un combo AMD Ryzen 3 5300U+ 8 Go de RAM

512 Go de stockage au format NVMe

Windows 11 préinstallé

Au lieu de 849,99 euros, ce PC AIO d’Asus est aujourd’hui disponible pour 649,99 euros sur le site de la Fnac.

Un PC qui s’inspire de l’iMac, sans le prix

Il n’a peut-être pas le clinquant ni le design coloré d’un iMac, mais ce PC tout-en-un de chez Asus n’en demeure pas moins un ordinateur d’un certaine classe une fois posé sur un bureau. Contrairement à Apple, Asus a misé à fond sur la bureautique avec une configuration qui n’atteint évidemment pas les performances de l’ordinateur d’Apple mais qui s’avère tout de même très efficace, surtout pour un prix divisé par 2, voir 3.

Ce Asus AIO embarque un processeur AMD Ryzen 3 5300U, un CPU de la génération ZEN 3 que l’on retrouve dans certains laptop entrée/milieu de gamme et cadencé à 2,60 GHz (3,80 Ghz en mode boost). Il est associé à 8 Go de RAM. Enfin, Ce compte sur un stockage de 512 Go via un SSD NVMe, de quoi être à l’aise du côté de la réactivité.

L’écran aussi mise aussi sur l’efficacité puisqu’il s’agit d’une dalle LCD IPS classique de 60 Hz. Le tout comporte 2 hauts-parleurs de 3W placés en bat de l’écran, le tout signé Harman Kardon.

La connectique complète et Windows 11 déjà intégré

Asus a intégré également dans son PC la plupart des connectiques essentielles placées derrière l’écran. On y trouve 2 ports USB Type-A 3.2 (Gen 1), 1 port USB Type-C 3.2 (Gen1), 2 ports USB 2.0 Type-A, un port Ethernet Gigabit et un port HDMI 1.4 (pour y brancher un autre écran par exemple) et tout le nécessaire pour brancher ses périphériques audios.

Notez qu’Asus a eu aussi la bonne idée d’inclure une version complète de Windows 11 directement utilisable en sortie de boite et le tout est fourni avec un clavier et une souris sans fil aux couleurs du PC.

