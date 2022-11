Cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos et DTS:X chute sous les 300 €

Vous recherchez une barre de son avec un bon rapport qualité-prix que vous n'avez pas pu obtenir pendant le Black Friday ? Ne cherchez plus : la Samsung HW-Q600B est aujourd’hui remisée à 299,99 chez la Fnac.

Un système son complet de qualité pour votre salon prend de la place et peut facilement coûter très cher, mais c’est là que les barres de son interviennent. La Samsung HW-Q600B est une alternative aux barres haut de gammes de la marque coréenne pour offrir une excellente alternative compacte et surtout plus abordable. Aujourd’hui, son prix baisse de 200 euros grâce à une réduction combinée à une ODR.

Les points forts de la Samsung HW-Q600B

Puissante et compacte

Caisson de basse sans fil

Compatibilité Dolby Atmos et DTS X

Sans oublier le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC

Au lieu de 499,99 euros, la barre de son Samsung HW-Q600B est actuellement proposée à 299,99 euros chez la Fnac. Pour obtenir ce prix, il faut cumuler la remise immédiate de 100 euros avec l’ODR de 200 euros valable jusqu’au 10 Janvier 2023..

Un son enveloppant

La barre de son Samsung HW-Q600B, qui peut se placer sous un téléviseur ou être fixée au mur grâce à son accroche prévue à cet effet, propose ce que tous les amateurs de cinéma recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion. Le son 3D est notamment permis par la technologie DTS:X, qui nous fera profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat enveloppant. Pour ce faire, la barre de son intègre un haut-parleur central, mais aussi 3 canaux (3.1.2 ch) qui assurent cet effet surround. Le tout est complété par un caisson de basse sans fil, qui promet une meilleure retransmission des sons graves. Autrement, cette barre de son fournit une très bonne qualité sonore puissante grâce à ses 7 haut-parleurs.

Une barre de son qui s’adapte à tout

La barre de son Samsung HW-Q600B se démarque également par sa capacité à s’adapter à tous types de contenu. Le mode « Voix Claire » s’occupera par exemple de bien faire ressortir les dialogues en optimisant l’égaliseur, tandis que le mode « nuit » baissera automatiquement le volume, compressera les basses et rehaussera le haut-parleur central pour tout de même bien entendre les dialogues. Samsung a par ailleurs pensé aux joueuses et joueurs en intégrant un mode « Gaming ». Elle intègre aussi La technologie Q-Symphony 2.0 qui permet de synchroniser les haut-parleurs d’une TV Samsung (uniquement) pour obtenir encore une meilleure profondeur sonore.

Enfin, côté connectique, la barre de son Samsung HW-Q600B comporte une entrée optique ainsi qu’un port HDMI. En plus du Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI ARC et permet de laisser passer les rendus HDR. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie : vous pourrez donc connecter deux appareils simultanément à la barre de son.

D’autres modèles de barre de son ?

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

