Juste à temps pour Noël, Amazon baisse le prix de l’iPhone 14 Plus d’Apple

Pour celles et ceux qui comptent offrir le dernier iPhone pour Noël, il s'avère que l'iPhone 14 Plus est disponible en stock et coûte même 100 euros de moins. Une belle affaire quand on sait que le modèle Pro est lui difficile à trouver. Puis, Amazon assure une livraison avant Noël.

Si Apple a quelques difficultés pour produire ses iPhone 14 Pro, ce n’est pas le cas pour le modèle classique ou même l’iPhone 14 Plus. Ce dernier est d’ailleurs le petit nouveau de cette année, il met sous la porte le format Mini et mise sur un format plus grand que l’iPhone 14. Il se compose d’un écran aussi grand que celui du Pro Max, et a de quoi ravir les aficionados de grands formats. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant que l’on retrouve avec près de 10 % de remise sur Amazon.

Les points forts de l’iPhone 14 Plus

Un grand écran OLED agréable pour regarder du contenu

D’excellentes performances : A15 Bionic

Une autonomie solide

Disponible au lancement à 1 169 euros, l’iPhone 14 Plus (128 Go, coloris blanc) est actuellement en promotion à 1 069 euros sur le site d’Amazon, soit 100 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 14 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Plus au meilleur prix ?

Un écran plus grand, et une autonomie plus confortable

La quatorzième génération à enterrer le format Mini, et mise sur un form factor plus grand en concevant l’iPhone 14 Plus. Avec son écran de 6,7 pouces, il apporte une expérience de jeu et de visionnage beaucoup plus confortable que sur les 6,1 pouces de l’iPhone 14. Certes, la prise en main sera moins confortable pour les petites mains, mais il a l’avantage d’être incroyablement léger. Sa dalle OLED est de très bonne qualité et dispose bien sûr de l’encoche réduite de 20 % l’an passé. Le 120 Hz reste exclusif à la gamme Pro, mais même avec un écran limité à 60 Hz la navigation sera très agréable et optimisée.

Cette version plus grande du smartphone promet également une meilleure autonomie. La firme californienne promet une amélioration jusqu’à 25 % par rapport à l’iPhone 13. Il peut facilement atteindre les deux jours d’autonomie de suite sans broncher. En revanche, sa charge lente l’empêche d’avoir la note de 10/10 sur cette catégorie.

Et qui ne manque pas de puissance

Comme l’iPhone 14, le modèle Plus bénéficie de la puce des iPhone 13 : la A15 Bionic. Il est équipé du même processeur que l’iPhone 13 Pro, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Il sera capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

Enfin pour la partie photo, l’iPhone 14 Plus s’appuie sur deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et ultra grand-angle. L’ouverture est un peu plus large qu’auparavant pour capter plus de lumière, et donc plus de détails. La caméra selfie est elle aussi améliorée et intègre désormais un autofocus. Les clichés sont réussis, mais on regrettera l’absence d’un téléobjectif pour le prix.

Voici notre test sur l’iPhone 14 Plus, si vous souhaitez en savoir plus.

Quel iPhone vous convient le mieux ?

Si l’iPhone 14 Plus ne convient pas à vos besoins, mais que vous souhaitez tout de même passer sous iOS, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat dédié aux iPhone pour savoir lequel choisir en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.