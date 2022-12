À -50 %, le Razer BlackShark V2 est le bon deal pour changer son casque gaming à Noël

Que ce soit sur PC ou consoles, un bon casque gaming est l’accessoire parfait pour rendre vos parties de jeux plus immersives. Et, en ce moment, le casque BlackShark V2 de Razer passe de 109,99 euros à 54,99 euros chez Darty.

Si vous cherchez un bon casque pour jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur consoles, sur PC, ou pour vos communications sur Discord et Zoom, ainsi qu’un confort assuré même pour de longues sessions, le Razer BlackShark V2 est l’une des meilleures options, surtout qu’en ce moment il est possible de l’acheter à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir du BlackShark V2

Un casque léger et confortable

Un son surround pour plus d’immersion en jeu

Un micro de bonne qualité

Le casque gaming BlackShark V2 de Razer est vendu au prix de départ de 109,99 euros. Mais, aujourd’hui, il se trouve actuellement en promotion à 54,99 euros seulement sur le site Darty — soit 50 % de réduction.

Un casque confortable, même après une longue sessions de jeu

Le Razer BlackShark V2 est un casque filaire circum-aural solide et confortable pour une utilisation sur plusieurs heures, grâce aux oreillettes en mousse à mémoire de forme. Ces dernières sont en tissu sport enveloppent vos oreilles sans exercer de pression directe, et restent en place avec suffisamment de maintien pour qu’elles ne bougent pas.

Cela va permettre de favoriser la respirabilité de l’ensemble, mais aura des conséquences sur l’isolation passive du casque. Pour ce qui est des commandes, il y a une molette intégrée sur l’oreillette pour pouvoir régler le volume du jeu ou de la musique. Avec son poids de plus de 260 grammes, le BlackShark V2 est léger et ne devrait pas peser sur votre tête. Il conviendra donc aux joueurs et joueuses qui utilisent leur casque pendant de longues sessions de jeu sans gêne.

Un bon rendu sonore

Pour la partie audio, le casque de Razer s’appuie sur des haut-parleurs en titane de 50 mm et propose un rendu équilibré et précis, que ce soit dans les basses ou les médiums. Quant au micro, il est un peu moins convaincant qu’un vrai micro professionnel, mais il conviendra dans 99 % des usages et suffira largement pour du chat en ligne. Le petit plus, il est doté d’un filtre antibruit pour bloquer les bruits indésirables autour de vous, et assure une communication vocale claire et précise.

Et si vous associé le casque à une carte son USB, vous pouvez davantage modifier et améliorer la sortie de votre voix en utilisant le logiciel Razer Synapse et ses fonctions Boost du micro, égalisateur du micro et réduction du bruit ambiant. Lors de vos parties, vous aurez un rendu plus immersive grâce à sa compatibilité avec le son surround. Pour finir, le BlackShark V2 peut se connecter à n’importe quel support grâce à sa prise Jack 3,5 mm. Vous pouvez donc l’utiliser sur toutes les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ainsi que sur la grande majorité des PC. Quant au câble, il offre une longueur appréciable d’environ 1,80 mètre qui conviendra à la plupart des usages.

Voici notre guide pour bien choisir son casque gaming

Afin de comparer le BlackShark V2 de Razer à la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques gamer du moment.

