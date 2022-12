62 % de réduction pour cette enceinte connectée signée Devialet qui recharge sans fil votre smartphone

La Belkin SoundForm Elite est une enceinte connectée développée avec Devialet. Pour se démarquer, elle dispose d'un support de charge induction pour le téléphone. Et, la bonne nouvelle, c'est qu’aujourd’hui, elle passe de 249 euros à seulement 93,91 euros sur Amazon.

Avec une myriade d’accessoires pour téléphone à son actif, la marque Belkin en conçoit un plutôt intéressant : la SoundForm Elite. Il s’agit d’une petite enceinte connectée qui profite de l’acoustique de Devialet pour rendre un son de grande qualité, et qui est également capable de recharger par induction un smartphone grâce à un support placé au centre. Ce produit permet donc à la fois de profiter du savoir-faire de la marque danoise Devialet dans un format compact, tout en rechargeant votre téléphone en mode sans fil. Si cette enceinte vous intéresse, sachez qu’elle perd plus de 150 euros son prix de base.

La Belkin SoundForm Elite en quelques mots

Un petit format, mais une bonne puissance sonore

La signature sonore de Devialet

La charge à induction jusqu’à 10 W

Et la compatibilité avec Alexa et AirPlay 2

Si au départ il fallait débourser 249 euros pour avoir l’enceinte connectée Belkin SoundForm Elite, Amazon la propose aujourd’hui à seulement 93,91 euros, uniquement dans son coloris blanc.

À la fois compacte et puissante

La SoundForm Elite de Belkin prend une forme cylindrique recouverte d’un tissu tressé, et dont la partie supérieure coupée en biais fait place à la station de recharge à induction. Son format est relativement compact avec 162 x 162 x 168,5 mm, pour un poids de 1,3 kg, pour être peu encombrante sur une table de chevet, par exemple. Sa conception est sobre, mais fait le choix de proposer un revêtement en plastique quand d’autres constructeurs proposent de l’aluminium. Quant aux commandes, on retrouve quatre boutons de contrôle (lecture/pause, silencieux, volume +/-, connexion Bluetooth).

Pour se distinguer de ses concurrents, Belkin mise sur la marque Devialet pour développer le son de son enceinte. La SoundForm dispose ainsi de la technologie SAM by Devialet (Speaker Active Matching), qui permet de reproduire le son de manière très fidèle. Mais, cette enceinte mise surtout sur les graves, avec des bases profondes et percutantes. De plus, elle intègre deux woofers de 70 mm, qui associés à la technologie Push-Push de la marque, permettent d’annuler les vibrations. Résultat : l’enceinte ne bouge pas d’un pouce pour garantir une recharge sans interruption.

Aussi capable de recharger vos appareils Qi

Parce que oui, cette enceinte connectée fait aussi office de station de recharge. Belkin propose une charge rapide d’une puissance allant jusqu’à 10 W (cela varie en fonction de l’appareil). Ainsi, même lorsque vous n’aurez pas votre chargeur secteur sur vous, vous pourrez récupérer l’énergie nécessaire tout en écoutant de la musique depuis l’enceinte. D’ailleurs, grâce à son socle légèrement incliné, votre smartphone reste manipulable et peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée, ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie. En revanche, n’espérez pas recharger vos écouteurs, car ces derniers ne seront pas reconnus par le système de recharge.

Et comme c’est une enceinte intelligente, vous pourrez faire appel à Alexa pour répondre à vos besoins. Grâce à deux microphones longue portée, l’enceinte vous entendra lorsque vous faites appel à l’assistant d’Amazon. Il vous obéira à la voix pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. Vous allez pouvoir personnaliser l’expérience avec les fameux skills et par exemple piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore avec votre voix grâce à Alexa. Et si vous disposez déjà d’un appareil équipé d’Alexa, vous pourrez utiliser la fonction multiroom pour l’appairer à la SoundForm.

D’autres chargeurs à induction pour smartphone

Si vous n’avez pas le budget, ou ne souhaitez tout simplement pas investir autant dans ce type d’appareils, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil à induction pour smartphone en 2022.

