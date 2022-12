La barre de son Samsung HW-T420 chute aujourd’hui sous les 100 euros

Si vous souhaitez augmenter la qualité sonore d'un téléviseur en misant sur une barre de son peu chère, vous pourrez par exemple vous diriger vers le modèle Samsung HW-T420. Ce dernier profite actuellement d'une promotion doublée d'une ODR : initialement affichée à 139 euros, elle peut ainsi vous revenir à 99 euros chez E.Leclerc.

Sur certains téléviseurs, la qualité sonore laisse à désirer. Pour remédier à ce souci, il reste toujours l’option des barres de son, qui offrent un résultat nettement plus satisfaisant. Si certaines références performantes sont très onéreuses, d’autres modèles affichent un prix plus contenu sans pour autant faire un grand nombre de concessions. C’est par exemple le cas de la Samsung HW-T420, qui profite du savoir-faire de la marque sud-coréenne, qui a notamment misé sur des basses profondes et un rendu sonore 2.1. Si cette barre de son était déjà, à la base, plutôt abordable, elle l’est encore plus actuellement grâce à une promotion et une ODR.

Les points forts de la Samsung HW-T420

Des basses puissantes

Un rendu sonore 2.1

Une puissance totale de 150 W

D’abord proposée à 139 euros, puis réduite à 119 euros, la barre de son Samsung HW-T420 peut vous revenir à 99 euros sur Leclerc grâce à une ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023.

Un design épuré et discret

Dotée de dimensions de 86 cm x 7,4 xm x 5,4 cm, la barre de son Samsung HW-T420 dispose d’un design particulièrement épuré et sans fioritures. Cela permet à l’appareil de se glisser facilement sous un téléviseur (celui-ci doit évidemment posséder des pieds suffisamment hauts pour cela). Si ce placement est impossible, vous pourrez toujours installer la barre de son devant le TV, sans qu’elle empiète sur le bas de l’image, ou bien sur le mur. Concernant le caisson de basses fourni avec, celui-ci est sans fil, et pourra donc aisément se synchroniser avec la barre de son tout en étant placé sur le sol. Et, concernant la connectique, on n’aura droit qu’à une entrée optique.

Une belle puissance pour de l’entrée de gamme

Côté performances, la barre de son Samsung HW-T420 propose ce qu’une référence d’entrée de gamme est capable d’offrir. Si l’on n’a pas droit à une puissance comparable aux références plus onéreuses de la marque, à l’image de la Samsung HW-Q600A par exemple, la HW-T420 ne démérite pas non plus. En effet, elle propose tout de même un rendu 2.1 qui la rendra bien plus intéressante que de simples enceintes. De plus, le caisson de basses est capable de délivrer des basses puissantes et profondes qui rendront vos soirées ciné/séries plus appréciables. Ajoutons à cela une puissance totale de 150 W, suffisante pour avoir un gain de puissance côté son.

Ce n’est pas tout : la Samsung HW-T420 propose également plusieurs fonctionnalités censées améliorer votre expérience. Le mode « Smart Sound » permet ainsi à la barre de son d’analyser automatiquement la source sonore pour optimiser la piste sonore en fonction du contenu, que cela soit un match de foot, un film d’action ou un simple JT. Pour les gamers, un mode optimisé pour le jeu sera aussi disponible pour plus d’immersion dans la partie. Toutefois, on regrettera peut-être l’absence de Dolby Atmos ou DTS:X pour l’effet surround, mais ce n’est pas franchement étonnant vu le prix contenu.

