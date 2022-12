5 To pour moins de 100 € : voilà un très bon prix pour un disque dur externe

Si vous souhaitez stocker un grand nombre de fichiers de façon sûre, vous pouvez sans souci miser sur un disque dur externe robuste. Il est même possible de bénéficier d'une grande capacité de stockage pour un prix pas si élevé que cela. La preuve avec le modèle WD Elements de 5 To, dont le prix passe de 152,99 euros à 99,99 euros sur Amazon.

Les espaces de stockage proposés par nos ordinateurs sont très souvent dotés d’une capacité insuffisante aux yeux de celles et ceux qui possèdent un grand nombre de fichiers, à l’image des professionnels. Alors, mettre la main sur un disque dur externe doté d’une grande capacité de stockage est une solution à ne pas négliger. Certains modèles affichent même des prix peu élevés pour ce qu’ils proposent : c’est, par exemple, le cas du HDD WD Elements de 5 To, dont le prix vient de chuter sous les 100 euros.

Les points essentiels de ce disque dur WD Elements

Un disque dur externe de 5 To

Compatible 3.0

Un format compact et pratique

Au lieu d’un prix barré de 152,99 euros, le disque dur externe WD Elements de 5 To est désormais proposé à 99,99 euros sur Amazon, soit 35 % de réduction.

Un disque dur externe compact

Le premier avantage des disques durs externes est probablement leur praticité au quotidien, puisqu’on peut facilement les emporter partout avec soi. Le modèle WD Elements présenté ici ne fait pas exception. Avec ses 236 g et ses dimensions de 11 x 8.2 x 2.1 cm, ce HDD est bien compact et prendra très peu de place dans un sac. La marque assure également que son disque dur externe est capable de résister aux chocs grâce à son boîtier robuste, lequel sait d’ailleurs se faire discret avec son coloris noir mat.

Une solution efficace et de bonnes vitesses de transfert

Sur ce boîtier, on trouvera d’ailleurs un unique port USB, qui servira à brancher le disque dur externe à un ordinateur avec le câble USB fourni dans le paquet. S’il est compatible USB 3.0, ce qui lui assure des vitesses de transfert nettement plus intéressantes (lesquelles peuvent d’ailleurs grimper jusqu’à 5 Gb/s en théorie, même si dans la réalité, vous pourrez plutôt compter sur une centaine de Mb/s), le HDD profite également d’une rétrocompatibilité qui lui permet de fonctionner en USB 2.0 en fonction du câble que vous utilisez ou de l’appareil sur lequel vous le branchez.

Par ailleurs, ce disque dur WD Elements est formaté de base en NTFS et est automatiquement compatible avec Windows 10, 8.1 et 7. Si vous souhaitez toutefois l’utiliser sur un autre système, comme un Mac d’Apple ou un téléviseur, il sera tout à fait possible de le reformater simplement en FAT32. Notez aussi que ce modèle fonctionne à 5 400 tours par minute. Enfin, avec 5 To de stockage, vous bénéficierez d’un espace conséquent pour enregistrer une foule de fichiers. Cela vous permettra avant tout de libérer de la place sur votre ordinateur, et d’éviter des ralentissements impliqués par une saturation du disque interne déjà installé dans votre appareil.

