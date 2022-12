Grâce à cette offre de Noël, jamais un SSD de 480 Go n’avait été aussi peu cher

Si vous souhaitez mettre la main sur un SSD robuste doté d'une grosse capacité de stockage sans épuiser vos économies, le modèle PNY CS900 avec 480 Go pourrait bien vous convenir. En ce moment, il est proposé à 36 euros au lieu de 54 euros sur Cdiscount.

Bien plus robustes qu’un disque dur standard (HDD), les SSD sont une solution idéale pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine. Mais, avant de faire son choix, mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix, car les références sont multiples sur le marché, et il est parfois difficile d’y voir clair. Par exemple, le SSD PNY CS900 est un modèle vers lequel vous pouvez vous diriger sans problème, surtout lorsque la version dotée de 480 Go ne dépasse pas les 40 euros.

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Une capacité de stockage confortable de 480 Go

Une installation simple

Au lieu d’un prix barré de 54 euros, le SSD PNY CS900 de 480 Go est désormais affiché à 36 euros sur Cdiscount.

Une installation toute simple et de bonnes performances

Vous pensiez que l’installation d’un SSD dans un ordinateur ou une tour PC était compliquée ? Figurez-vous que ce n’est clairement pas le cas. En effet, les SSD comme le PNY CS900 adoptent un format SATA 2,5 pouces classique, ce qui leur permet de facilement se glisser dans votre appareil. Il faudra toutefois veiller à vous munir d’un câble SATA III (non fourni) pour le brancher. En revanche, sachez que les ultrabooks seront trop fins pour accueillir un SSD de ce type.

Une fois installé, le SSD PNY CS900 pourra délivrer de solides performances. On aura ainsi droit à des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Concrètement, ces vitesses nous permettent de bénéficier de lancements rapides de notre machine, ainsi que de temps de chargements considérablement réduits (y compris pour les logiciels gourmands, et même pour vos jeux vidéos). Outre ces avantages, le SSD propose également une capacité de stockage confortable de 480 Go, qui vous permettra d’installer un grand nombre de fichiers, logiciels, applications et autres jeux. Notez tout de même que ce SSD est davantage destiné à une utilisation liée à des tâches de bureautique.

Un appareil robuste et durable

Comme la majorité des SSD, le modèle PNY CS900 promet une bonne solidité sur la durée, puisque ce genre d’appareil est plus résistant que les disques durs traditionnels. Et, ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, qui permet au SSD de résister aux chocs et aux vibrations. Et, si un petit incident arrive quand même, une garantie de 3 ans est proposée par la marque. Par ailleurs, le SSD consomme moins d’énergie. Son fonctionnement génère donc moins de chaleur qu’un disque dur traditionnel, ce qui évite les risques de surchauffe.

Qu’en est-il des SSD M.2 NVMe ?

