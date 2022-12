Une prime de 150 € est à obtenir ce week-end en ouvrant un compte chez Boursorama Banque

Boursorama Banque réitère son offre Pink Week-End, jusqu'au lundi 19 décembre inclus. La banque en ligne offre ainsi jusqu'à 150 euros de prime pour toute ouverture de compte, accompagnée d'une première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

Pour attirer de nouveaux clients, Boursorama Banque propose souvent des offres de bienvenue très intéressantes, et qui se révèlent d’autant plus utiles dans un contexte de hausse des prix. Ce week-end, la banque en ligne, filiale de la Société générale, renouvelle son opération Pink Week-End : durant quatre jours, elle accordera une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros pour toute ouverture de compte avec une carte bancaire ainsi qu’une utilisation de leur service de mobilité bancaire EasyMove.

Les avantages d’un compte ouvert chez Boursorama Banque

Pas de frais de tenue de compte, mais avec des conditions

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une compatibilité Google Pay et Apple Pay

Jusqu’au lundi 19 décembre 2022, l’opération Pink Week-End de Boursorama Banque vous permet d’obtenir jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pour bénéficier de cette offre valable pour les nouveaux clients, pensez à utiliser le code promo PKWE150.

Deux versements possibles avec l’offre Pink Week-End

Pour profiter de l’offre de l’opération Pink Week-end, vous devrez d’abord ouvrir un compte chez Boursorama Banque, et demander une carte bancaire WELCOME ou ULTIM ou souscrire à l’offre METAL. Il est possible de faire cette démarque depuis la plateforme Web de la banque en ligne, ou directement depuis l’application mobile. Quelle que soit la solution privilégiée, vous devrez fournir les mêmes justificatifs et informations : adresse, ville de naissance, IBAN de sa banque régulière, photo d’une pièce d’identité, informations professionnelles, revenus annuels et le choix ou non de la domiciliation des revenus chez Boursorama. Dans certains cas, d’autres informations seront à fournir en fonction de vos réponses. En tout, la démarche ne devrait pas prendre plus de 10 minutes si tous les documents sont à portée de main.

Le jour de l’ouverture effective du compte bancaire, sous réserve de l’acceptation du dossier de demande par Boursorama Banque, une première somme de 80 euros sera créditée sur ce même compte. Ensuite, 70 euros supplémentaires pourront être perçus pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove, qui se propose d’aider à changer de banque facilement, de manière complètement automatisée et gratuite. Boursorama Banque prendra ainsi en charge le transfert de vos versements et prélèvements récurrents (salaires, factures, mutuelle…) effectués sur votre ancien compte bancaire. Notez que le formulaire de demande de mobilité bancaire doit être signé électroniquement dans le mois qui suit l’ouverture effective du compte bancaire.

Pourquoi miser sur Boursorama Banque ?

Si Boursorama Banque vaut le détour, c’est avant tout parce qu’il s’agit de l’une des banques en ligne les moins chères de sa catégorie. Elle propose aussi de nombreux avantages, comme l’absence de frais de tenue de compte, ou encore des comptes adaptés à chaque besoin. Par exemple, l’offre Welcome reste gratuite si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Seul bémol de cette offre : les paiements à l’étranger comportement des frais contrairement aux offres Ultim et Ultim Metal, qui, en plus de proposer de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds, promettent une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Par ailleurs, Boursorama Banque étant une banque en ligne française, elle peut délivrer un IBAN français.

Boursorama Banque met également à disposition de ses clients une application mobile, disponible sur Android et iOS. Celle-ci est assez riche en fonctionnalités, ce qui permet même de se passer d’un conseiller. L’interface est quant à elle très réactive, et les options de sécurité proposées sont très pratiques, à l’image de l’ouverture via empreinte digitale ou encore le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte. Bref, on est bien loin de la Webapp que pouvait proposer la banque il y a quelques temps, puisque l’application mobile actuelle est beaucoup plus soignée et ergonomique. Enfin, la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay sont bel et bien compris avec les offres de la banque en ligne.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

Et, les autres banques en ligne ?

Si vous souhaitez comparer les offres de Boursorama Banque avec les autres services proposés par d’autres établissements bancaires, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 130 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRSMOV130 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts avec une carte Gold CB Mastercard Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.