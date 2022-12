Avant Noël, cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos est à -40 %

Si vous n’êtes pas satisfaits par le son de votre téléviseur, vous pourriez être tenté d’y ajouter la barre de son HW-S60B de Samsung. Cette dernière tombe à 239 euros au lieu des 399 euros demandés à la base.

Sauf quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissée sur les téléviseurs, même haut de gamme. C’est pour cela que l’ajout d’une barre de son est une excellente option pour donner un coup de boost à votre salon. Pour cela, Samsung compte parmi les meilleurs dans le domaine et le prouve avec son récent modèle HW-S60B. Cette barre de son est capable de simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS, et qui a l’avantage d’être 160 euros moins chère actuellement.

Que propose cette barre de son Samsung ?

Un design soigné et compact

Avec un son riche et puissant permis par 7 haut-parleurs

Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS:X

Proposé à 399 euros à sa sortie, la barre de son Samsung HW-S60B est remisé à 339 euros sur le site Boulanger, mais avec l’ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023, elle vous revient à 239 euros seulement.

Élégante, compact, facile à installer

Pour commencer, le design de cette barre de son est élégant et minimaliste, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication digne de chez Samsung.

L’un des avantages de la Samsung HW-S60B est sa taille, elle ne mesure que 67 cm en largeur, peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs de 50 pouces et plus, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 6,5 cm de hauteur. Elle viendra facilement se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur en toute discrétion, d’autant qu’elle ne pèse pas plus de 3 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer. Sachez que vous pourrez, si vous le souhaitez, la fixer au mur.

Petite, mais suffisamment puissante

Concernant la partie audio, la barre de son HW-S60B intègre 7 haut-parleurs, dont un central pour assurer une restitution plus claire et nette des voix. Si ce modèle ne dispose pas de caisson de base, il délivre une expérience sonore riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Même avec son petit gabarit, elle est capable de diffuser le son en 3D, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, le tout sans aucun fil.

Et en l’associant à un TV QLED de la marque, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur, qui apporte une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. Côté connectique, la barre de son comporte une entrée optique et un port HDMI. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC. Et pour les possesseurs de smartphones Samsung, la fonction Tap Sound permet de continuer la lecture de votre musique en posant simplement votre téléphone sur la barre de son. Apple AirPlay 2 et Chromecast sont aussi de la partie pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Enfin, Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa.

