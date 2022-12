Asus ZenBook 14 OLED : ce laptop avec un i5 12e gen coûte 400 € de moins

L’Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) est un PC portable ultra-léger, équipé d’une dalle OLED de qualité et d’une configuration généreuse. Une belle machine qui passe aujourd'hui à 899,99 euros contre 1 299,99 euros habituellement sur Amazon.

Si vous recherchez un PC portable qui délivre une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers Asus comme son ZenBook 14 (UX3402). Cette machine s’appuie sur un design soigné, et a du répondant, puisqu’elle intègre un processeur Intel de 12e génération et propose une navigation fluide avec son écran OLED à 90 Hz. La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui on le trouve avec plus de 30 % de remise. De quoi faire de belles économies sur un ultrabook premium.

Les points forts du ZenBook 14 OLED

Un design bien exécuté

Un bel écran OLED en 2,8K et 90 Hz

Un i5 de 12e génération + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Sans oublier une autonomie et une connectique généreuse

D’abord proposé à 1 299,99 euros, l’Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) est à présent remisé à 899,99 euros sur le site d’Amazon, soit plus de 30 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) au meilleur prix ?

Une belle machine

L’Asus ZenBook 14 OLED présente de belles finitions, avec des lignes épurées et un boîtier en métal bleu sombre qui respire la qualité. Il impressionne aussi par son faible encombrement. Ce laptop profite d’ailleurs d’un format compact, grâce à son poids de tout juste 1,39 kg, ses 17 mm d’épaisseur et son écran d’une diagonale de 14 pouces. Il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Cet ultraportable se différencie surtout de la concurrence avec son écran. Le modèle ZenBook UX3402 d’Asus embarque un écran OLED avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Résultat, on a droit un confort visuel sans précédent avec de belles images, un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Généreusement équipée

Le ZenBook 14 OLED ne mise pas tout sur son écran et propose une fiche technique solide pour répondre aux besoins du quotidien. Il s’équipe d’un processeur Intel Core de 12e génération, le i5-1240P, couplé à 16 Go de RAM. Cette configuration garantit de bonnes performances pour travailler, naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo sans ralentissement, voire même jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un Intel Iris Xe. Elle pourra faire tourner correctement les jeux en Full HD à 30 IPS. La dalle à 90 Hz offre au passage une meilleure expérience en jeu avec plus de fluidité.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et des délais de chargement brefs. Enfin, du point de vue de l’endurance, lors de notre test, il a été en mesure de tenir sans problème une journée de travail. S’ajoute à cela la charge rapide de 65W, pour ne jamais être à court de batterie. Quant à la connectique, elle se compose d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.0, un port jack 3,5 mm et un lecteur de MicroSD.

Pour en découvrir davantage, nous vous invitions à lire notre test sur l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402).

Des ordinateurs portables plus que satisfaisants à moins de 1 000 euros

Afin de comparer le PC portable du constructeur Asus avec ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.