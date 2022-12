Bouygues Télécom dévoile son offre spéciale Noêl avec un abonnement Bbox Fibre à 16,99€/mois

Vous êtes à la recherche d'une offre fibre optique intéressante ? Pour les fêtes, Bouygues Télécom propose en ce moment un abonnement Bbox must ( Internet + TV+ Téléphone) avec un débit théorique de 1 Gb/s à seulement 16,99 euros par mois pendant un an.

Si vous recherchez l’offre Fibre avec le meilleur rapport performance/prix pendant les fêtes, c’est vers Bouygues Telecom qu’il faut se tourner aujourd’hui. L’opérateur déjà très alléchant avec ses forfaits mobile pas chers propose aussi une sacrée offre de Noël comprenant un abonnement à l’offre Bbox Must pour un prix rarement vu même en période de promotion.

Que propose cette offre Bbox de Noël ?

Une connexion Fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement

Une ligne fixe avec les appels illimités

Une Box TV et plus de 180 chaines incluses

Jusqu’à la fin des fêtes

, Cette série Spéciale Bbox de Bouygues Telecom est disponible au prix préférentiel de seulement 16,99 euros par mois, avec un engagement d’un an. Le tarif mensuel passe ensuite à 40,99 euros après la première année d’abonnement.

L’installation de la Fibre est gratuite et Bouygues Telecom vous rembourse même jusqu’à 100 euros des frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès à Internet.

Le meilleur prix pour une connexion 1Gb/s

L’offre Bbox must avec la Fibre de Bouygues Télécom représente l’entre-deux entre la Bbox fit et la Bbox ultym. Elle permet d’obtenir des débits descendants théoriques (téléchargement) de 1 Gb/s, alors que la fit baisse à 400 Mb/s et la Ultym monte jusqu’à 2 Gb/s. Pour les débits montants théoriques (envoi), on se situe à 700 Mb/s contre 400 et 800. La box Internet possède par ailleurs 4 ports Ethernet Gigabit tout en étant compatible avec le Wi-Fi 5. Si vous souhaitez passer au Wi-Fi 6 plus performant, il faudra toutefois se diriger vers la Bbox ultym de Bouygues Télécom.

La TV et la téléphonie fixe en plus

La TV et la téléphonie fixe viennent aussi s’intégrer à l’offre. Le bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications dont la majorité des plateformes de VOD. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations.

Lors de la commande, vous pouvez choisir de conserver votre numéro fixe gratuitement en faisant la demande lors de la commande. Grâce à ce dernier, le changement de ligne est automatique et vous n’avez rien à faire.

