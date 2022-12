Le prix des Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport est au plus bas sur Amazon

Bang & Olufsen compte différentes déclinaisons de sa gamme d'écouteurs true wireless Beoplay E8. La version sport s'attaque à des grands noms des écouteurs sans fil premium. En ce moment, Amazon brade comme jamais les Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport. Le prix de départ de 349 euros n'est plus qu'à 170,95 euros.

Par rapport aux autres versions, la protection des Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport a été renforcée. Le spécialiste s’est une fois de plus surpassé pour faire de ces écouteurs sans fil dédiés au sport une référence dans le domaine. Profitant d’une réduction de 51% en ce moment sur Amazon, ils ne laissent pas indifférents.

Les atouts des Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport

Un design sobre et compact

Une finition haute couture

Résistant, performant et fiable

Au lieu de 349 euros habituellement, les Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport sont maintenant disponibles en promotion à 170,95 euros chez Amazon.

Des accessoires complets et résistants

Les Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport ont subi une batterie de tests pour convenir véritablement aux sportifs. Activité physique rime souvent à des sueurs. Pas de souci de ce niveau là, avec sa certification IP67, vous pouvez porter les écouteurs intra auriculaires sans crainte. Ils peuvent même être immerger à un mètre de profondeur durant une demi heure sans les endommager.

Bien que l’ergonomie a été travaillée pour se tenir bien et confortablement pendant vos séances de sport, Bang & Olufsen livre tout de même ce modèle avec des accessoires complets : boitier de recharge compatible Qi, quatre embouts en silicone (L, M, S et XS), trois paires de tours d’oreilles (L, M et S), une paire d’embouts en mousse de taille M, un câble de recharge en USB-C et bien entendu les écouteurs Beoplay E8 Sport.

Un son signature Bang & Olufsen

Pour faciliter le contrôle du volume des Beoplay E8 Sport, les ingénieurs de Bang & Olufsen ont conçu Beosonic. Cette fonction permet aussi d’enregistrer vos profils audio et d’activer le mode Transparence. Ce dernier se montre très efficace si vous avez besoin d’entendre les bruits environnants. Quatre micros sont déployés dans ce modèle pour garantir un son précis et clair pour les appels.

La performance est aussi au rendez-vous au niveau de l’autonomie et c’est ce que l’on attend des écouteurs sur ce segment. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 28 heures pour les Beoplay E8 Sport. Si les boitiers apportent trois charges supplémentaires, une charge complète des écouteurs équivaut à sept heures d’utilisation. C’est bien plus que certains concurrents directs proposent.

Les alternatives aux Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport

Afin de savoir quels écouteurs true wireless correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil de 2022 sur Frandroid.

