Seulement 249 euros pour ce robot aspirateur iRobot 2-en-1 qui vous facilitera le quotidien

iRobot est réputé sur le marché des aspirateurs robots. Le constructeur compte de nombreux modèles, dont le iRobot Roomba Combo R113840 qui a la particularité d'aspirer et de laver le sol. Ce dernier est en promotion à 249 euros contre 359 euros

Actuellement, en plus de la connectivité Wi-Fi, les robots aspirateurs intègrent différents capteurs pour mener à bien leur mission. Le cas du iRobot Roomba Combo R113840 entre parfaitement dans ce cadre. Ce modèle va même plus loin en termes d’innovations. Actuellement, Boulanger vous offre 30 % de rabais sur ce robot aspirateur laveur.

Ce qu’il faut retenir du iRobot Roomba Combo R113840

Compatible avec les principaux assistants vocaux

Navigation en ligne droite

Aspiration puissante et séchage efficace

Un robot nettoyeur multifonction

Pour assurer un nettoyage sans faille, iRobot Roomba Combo R113840 aspire dans un premier temps le sol. Dès que l’aspiration est terminée, le lavage et le séchage suivent directement. De fins, mais puissants, jets d’eau sont projetés sur la surface fraichement aspirée et la lingette termine l’opération. Ainsi, votre sol conserve son éclat et reste toujours propre.

Ce modèle dispose de capteurs de navigation qui lui permettent d’enregistrer la zone à nettoyer dans une pièce et de reconnaitre les objets étrangers (obstacles) pour mieux les contourner. Cela l’aide à ne pas tomber dans le vide, ce qui pourrait l’endommager, mais également à regagner sa base de recharge s’il venait à manquer de batterie. Vous n’avez qu’à indiquer vos routines de nettoyage et il s’exécutera scrupuleusement.

L’aspirateur robot dans l’air du temps

Vous avez plusieurs possibilités pour commander l’iRobot Roomba Combo R113840. Cela peut se faire par la voix à travers un assistant virtuel, en l’occurrence Siri, Alexa ou Google Assistant. Toutefois, c’est avec iRobot Genius que l’aspirateur robot révèle tout son potentiel. C’est grâce à cette plateforme que tous vos réglages vont être automatisés et vos habitudes optimisées.

Comme à son habitude, iRobot livre avec des accessoires complets ce modèle : base de chargement et de séchage, batterie, deux brosses rotatives et autant de brosses latérales, deux lingettes ainsi que son support et un câble d’alimentation. Pour les novices, un guide de démarrage clair et complet est aussi fourni. Enfin, il bénéficie de deux ans de garantie constructeur.

Et la concurrence ?

