Buds Air 3 Neo : les true wireless pas chers de Realme le sont encore moins sur Amazon

Plus besoin de vider ses économies, on trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil à prix contenu. C’est le cas des Realme Buds Air 3 Neo qui se parent d'une bonne autonomie et d'un son correct, le tout pour seulement 34,49 euros au lieu de 40 euros.

Après avoir conçu une très bonne paire d’écouteurs sans fil, les Buds Air 3, Realme conçoit des true wireless plus accessibles encore pour satisfaire les petits budgets. Les Buds Air 3 Neo sont dépourvus de la réduction de bruit, mais assurent de belles prestations audio pour leur prix. Ils sont d’ailleurs moins chers sur Amazon après près de 15 % de réduction.

Les Realme Buds Air 3 Neo proposent…

Un bon confort

La suppression de bruit ambiant lors des appels

L’autonomie confortable couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 39,99 euros, les Realme Buds Air 3 Neo sont actuellement disponibles en promotion à 34,49 euros sur Amazon.

Des écouteurs agréables à porter

Les Realme Buds Air 3 Neo s’inspirent du modèle classique et proposent le même design, avec des tiges et un format intra-auriculaire. Avec leur format intra, ils offrent un bon maintien et le confort est de mise grâce à leur légèreté, 4 g par écouteurs. Ils peuvent donc être portés pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière.

D’ailleurs, le modèle Neo peut tenir jusqu’à 7 heures de lecture pour chaque écouteur — un bon score pour ce tarif. En ajoutant le boîtier, on peut tenir jusqu’à 30 heures. Pour la recharge, le constructeur annonce qu’il suffit de 10 minutes pour récupérer 2 heures d’écoute supplémentaire.

Une qualité audio satisfaisante, pour le prix

Avec ce prix, il faut s’attendre à quelques concessions sur ces écouteurs. Il faudra vous contenter des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming. La qualité audio sera largement satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux true wireless plus haut de gamme.

Malgré leur petit prix, ils proposent une bonne isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire. Il ne faudra pas compter sur ce modèle pour proposer la réduction de bruit, mais ces écouteurs possèdent tout de même un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus calme avec votre interlocuteur.

