Realme lance une montre connectée et des écouteurs sans fil à prix cassé

Realme vient d'annoncer deux nouveaux produits pour son écosystème, la montre Realme Watch 3 à 70 euros et les écouteurs Realme Buds Air 3 Neo à 40 euros.

Aux côtés de ses smartphones, le constructeur chinois Realme continue de proposer, à l’instar de Xiaomi, toute une flopée d’accessoires dans le but de créer un écosystème. Ce mardi, la firme a ainsi dévoilé les nouveaux venus au sein de sa stratégie « 1+5+T » — qui n’est pas sans rappeler le « 1+8+N » de Huawei.

Realme a ainsi levé le voile sur une nouvelle montre connectée, la Realme Watch 3, mais également sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Realme Buds Air 3 Neo.

Realme Watch 3 : une montre connectée proposée à 70 euros

Concernant la montre connectée, la Realme Watch 3 se veut une toquante numérique d’entrée de gamme, mais dotée tout de même de bonnes fonctionnalités de suivi de la santé. La montre est ainsi dotée d’un accéléromètre pour suivre le nombre de pas dans la journée, mais également d’un cardiofréquencemètre et d’un capteur de SpO2, le taux d’oxygène dans le sang. La montre est également capable d’analyser la qualité du sommeil et va permettre le suivi de 10 types de sport. Elle est de plus certifiée IP68 et pourra donc être utilisée pour la natation en faible profondeur par exemple.

Du côté des caractéristiques techniques, la Realme Watch 3 profite d’un écran carré aux angles arrondis avec une diagonale de 1,8 pouce. Il s’agit cependant d’une dalle LCD, comme sur la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, et non pas d’un écran Oled. La montre peut par ailleurs profiter d’une autonomie de 7 jours. Notons toutefois qu’elle n’est pas équipée de Wear OS, mais du système ouvert RTOS et qu’il sera donc a priori impossible d’y installer des applications tierces. Elle ne profite pas non plus d’un suivi de la géolocalisation par GPS.

Realme Buds Air 3 Neo : des écouteurs sans fil lancés à 40 euros

En plus de la Realme Watch 3, le constructeur chinois a également dégainé une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Realme Buds Air 3 Neo — à ne pas confondre avec les Realme Buds Air 3. Il s’agit d’écouteurs sans fil avec un format à tige et des embouts intra-auriculaires en silicone. Contrairement aux Buds Air 3 classiques, la version Neo ne profite cependant pas d’une réduction active du bruit. Ils profitent néanmoins de transducteurs dynamiques de 10 mm, d’une autonomie de 7 heures — et de 30 heures en comptant la batterie du boîtier — et d’une réduction de bruit durant les appels.

Les nouveaux écouteurs et la montre de Realme sont disponibles à compter de ce mardi. La nouvelle Realme Watch 3 est proposée au prix de 69,99 euros tandis que les Realme Buds Air 3 Neo s’affichent au tarif de 39,99 euros.

