Fire TV Cube 2022 : le nouveau boîtier d’Amazon est déjà moins cher pendant les soldes

Arrivée en fin d'année dernière, la dernière itération du Fire TV Cube d'Amazon profite des soldes pour faire baisser son tarif sur sa propre plateforme : 129 euros au lieu de 169 euros.

Si vous avez besoin de donner un petit coup de jeune à votre vieux téléviseur ou simplement si vous souhaitez bénéficier de toute la qualité d’image de votre nouvelle TV, l’apport d’un boîtier multimédia est aujourd’hui devenu la solution idéale. Pendant les soldes, le Fire TV Cube version 2022 d’Amazon est disponible avec un joli rabais de 40 euros.

Les caractéristiques du Fire TV Cube version 2022

Petit format, compatible 4K et Dolby Vision

Télécommande avec l’assistant virtuel Alexa intégré

Le Wi-Fi 6E embarqué

Le Fire TV Cube (2022) est aujourd’hui disponible à 129,99 euros sur Amazon pendant les soldes, contre 169,99 euros à son lancement.

Tout l’écosystème Amazon dans un petit Cube

Le Fire TV Cube version 2019 commençait déjà à accuser le coup techniquement et Amazon se devait de le mettre à jour, tout du moins en ce qui concerne la fiche technique. Comme son ainé, le Fire TV Cube version 2022 reprend totalement la forme d’un Cube, comme son nom l’indique, le tout avec des angles fins avec environ 8,6 centimètres d’arête. C’est le boîtier multimédia le plus avancé d’Amazon, aux côtés des Fire TV Stick. Celui-ci permet lancer des vidéos via des applications, écouter de la musique et contrôler le volume de votre téléviseur sans jamais toucher à une télécommande grâce au support complet de l’assistant Alexa d’Amazon.

D’ailleurs, en parlant de cette dernière, une bande lumineuse apparaît en bleu sur le devant du cube, signalant qu’il écoute votre commande vocale. Autrement, le dessus est composé de 4 boutons physiques pour couper les microphones, modifier le volume et lancer manuellement Alexa. Autre feature bien pratique, il est possible d’utiliser le Cube comme un haut-parleur Amazon Echo pour écouter de la musique, écouter la météo, vérifier des résultats sportifs, rechercher des programmes télévisés. De plus, le Fire TV Cube peut également contrôler les appareils connectés, tout comme un certain Echo Dot.

Concernant l’interface en elle-même, on se rapproche d’Android TV dans son organisation tout en étant plus spécifique pour les services propriétaires d’Amazon. Forcément, Prime Vidéo et Amazon Music sont fortement mis en avant, même s’il est bien sûr possible de télécharger et d’installer des applications tierces comme YouTube, Spotify, Netflix ou même Apple TV, tous étant bien entendu contrôlable à la voix en passant par la télécommande. Notez que l’utilisation de la Fire TV nécessite obligatoirement un compte Amazon.

Plus puissant avec l’apport du Wi-Fi 6E

Au niveau de la fiche technique, le Fire TV Cube cuvée 2022 a pris quelques vitamines. Une puce ARM 8 cœurs (jusqu’à 2 Ghz) avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Le tout peut aller jusqu’en 4K avec la prise en charge du HDR (Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG) et du Dolby Atmos. La partie sans-fil est assurée cette fois par du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Vous pouvez également le brancher en Ethernet (RJ45) via un adaptateur fourni qui se connecte en micro USB. Au final il est possible d’utiliser le Fire TV Cube sur un vieux téléviseur pour lui donner une seconde jeunesse ou sur une TV plus récente pour profiter de ses caractéristiques vidéo.

