2 SSD de 1 To au même prix (59 €) : c’est le moment de craquer pour du stockage

Envie d'augmenter significativement votre Stockage pour pas cher ? Voilà deux SSD de 1 To de chez PNY et Western Digital de pour seulement 59 euros chacun.

Vous avez besoin d’un SSD avec assez de stockage, de qualité et sans y mettre trop cher ? PNY et Western Digital sont des marques de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter du stockage à votre configuration PC. Cela tombe plutôt bien puisque ces deux SSD au format 2,5 pouces sont au même prix à un peu moins de 60 euros chacun pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir des SSD WD Green et PNY

Des vitesses de lecture de plus de 500 Mb/s

Une capacité totale de 1 To

Garantis durant 3 ans

Les deux SDD, le PNY CS900 et le Western Digital Green de 1 To chacun sont au même tarif sur la boutique en ligne de Cdiscount, à savoir 59 euros au lieu des 100 euros environs habituellement.

Une solution de stockage robuste et durable

Tout d’abord, il faut savoir qu’un SSD sera toujours plus résistant qu’un disque dur traditionnel. Ces derniers sont dénués de pièces mécaniques et seront donc plus aptes à résister aux vibrations et aux divers chocs. Résultat : une meilleure résistance dans le temps, et donc une fiabilité bien profitable. Autre très bon point, les constructeurs ont eu la bonne idée de garantir leurs SSD pendant 3 ans, même en cas de pépin, vous n’aurez rien à craindre.

Des performances aux rendez-vous

Ces SSD présentent un format 2,5 pouces et assurent de solides performances grâce à ces vitesses de transfert. Dans le détail, ses vitesses peuvent s’élever à 535 Mo/s en lecture et à 515 Mo/s en écriture pour le modèle PNY et 600 Mo/s en lecture et à 545 Mo/s en écriture pour le modèle Werstern Digital Green. À titre de comparaison avec un disque dur traditionnel, c’est tout de même cinq fois plus rapide. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront donc bien plus rapidement, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits. Pour finir, ces SSD offres une capacité de stockage confortable de 1 To, ce qui vous permettra de profiter d’un bel espace sur votre ordinateur pour enregistrer un grand nombre de fichiers, jeux vidéo ou encore applications.

